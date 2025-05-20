Kadınlarda erken emeklilik yasası çıktı mı? Ev hanımlarına prim desteği!

Kadınların sosyal güvencelerini artırmaya yönelik düzenlemeler konusunda hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni adımlar, ev hanımları için umut verici gelişmelerle şekillenmeye devam ediyor. AK Parti’nin 14 Mayıs 2023 seçim vaatleri arasında yer alan “ev hanımlarına prim desteği” projesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Kadınlarda erken emeklilik yasası çıktı mı, şartlar neler merak ediliyor.

KADINLARDA ERKEN EMEKLİLİK YASASI ÇIKTI MI?

Hükümetin gündeminde yer alan düzenlemeyle birlikte, ev hanımlarının sosyal güvenlik sistemine daha kolay dahil olmaları hedefleniyor. Yeni sistemle, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim ödeyen kadınlara devlet tarafından katkı sağlanması planlanıyor.

Ödenmesi gereken primlerin üçte birinin Hazine tarafından karşılanması düşünülüyor. Böylece evde ücretsiz emek harcayan kadınlar, devlet desteğiyle emekliliğe daha erken erişme şansı elde edebilecek.

Henüz yasalaşmayan ancak üzerinde kapsamlı şekilde çalışılan düzenlemenin, ilk etapta detaylı bir maliyet analiziyle değerlendirileceği bildiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen analiz sürecinin Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması, ardından ise Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulması bekleniyor. Planlanan ilerleme söz konusu olursa yıl sonuna kadar Meclis gündemine gelmesi ve yasalaşması hedefleniyor.

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EV HANIMLARINA PRİM DESTEĞİ DETAYLARI NELER?

Yeni düzenleme kapsamında, ev hanımları isteğe bağlı sigortalı olarak sisteme dahil olacaklar. Bu sayede hem emeklilik hakkı kazanacaklar hem de sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde yararlanabilecekler.

Ayrıca bazı meslek gruplarında uygulanan “yıpranma payı” hakkının ev kadınlarına da tanınması gündemde.

Kadınların çocuk sayısı, evde bakımını üstlendikleri engelli birey olup olmadığı ve hizmet süresi gibi kriterler bu düzenlemeye doğrudan etki edecek. Bu konularda yapılan etki analizleri, sistemin nasıl işleyeceğini belirleyecek.

KÜÇÜK ESNAF İÇİN DE EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ YOLDA

Sadece ev hanımlarına yönelik değil, aynı zamanda Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnaflar için de yeni bir emeklilik düzenlemesi gündemde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde açıkladığı plan doğrultusunda, kuaför, bakkal, pazarcı, manav ve tesisatçı gibi küçük işletme sahiplerinin emeklilik için gerekli prim gün sayısında düşüşe gidilecek.

Şu an 9.000 olan prim gün sayısının, SSK’lılarla eşitlenerek 7.200 güne indirilmesi hedefleniyor. Hedeflenen düzenlemenin bir milyondan fazla küçük esnafı kapsaması bekleniyor.