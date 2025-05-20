Çifte müjde yolda! Esnafa erken emeklilik ev kadınına prim desteği geliyor

AK Parti’nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinde, en önemli vaatleri arasında yer alan Bağ-Kur’a tabi küçük esnafın prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesi ve ev kadınlarının isteğe bağlı ödedikleri sigorta priminin üçte birinin devlet tarafından karşılanmasıyla ilgili düzenlemelerin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Bağ-Kur’a tabi küçük esnafın prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesi ve ev kadınlarının isteğe bağlı ödedikleri sigorta priminin üçte birinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin düzenlemeler hükûmetin gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

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AK Parti’nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinde, en önemli vaatleri arasında yer alan ev kadınlarına prim desteği verilmesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu konuda bakanlık tarafından, öncelikli olarak maliyet analizleri çıkarılıyor.

Ev kadınlarına prim desteği verilmesi uygulamasının kısa sürede Meclis gündemine getirilebileceği ifade ediliyor. AK Parti’nin seçim beyannamesinde, “Ev hanımları, evdeki emekleri karşılığında herhangi bir ücret almaksızın ülke ekonomisine katkı sağlamakta ve aile refahını artırmaktadır. Ev hanımlarının bu emeğinin karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Bazı meslek gruplarının iş yükü ağırlığı sebebiyle sahip oldukları yıpranma payı hakkını ev hanımlarına da sağlayacağız” görüşüne yer verilmişti.

Bu düzenleme kapsamında, ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalılıkları kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kurulacak. Ev kadınları isteğe bağlı sigortalı olacakları için sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanacak. Prim desteği ve yıpranma hakkı kadının kaç çocuk sahibi olduğu, evde engelli çocuk olup olmadığı, emeklilik için ne kadarlık bir hizmet süresi gerektiği gibi konularda etki analizi çalışması yapılıyor. Bu çalışmanın temmuz sonuna kadar tamamlanması, ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüşülmesi ve sene sonuna kadar Meclis’te yasalaştırılması planlanıyor.

Öte yandan 2023 seçimleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği, Bağ-Kur’a tabi küçük esnafın emeklilikle ilgili prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesine ilişkin düzenleme de yine hükümetin gündem başlıkların yer alıyor.

Erdoğan, seçim kampanyası sırasında, kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflara müjde vermek istediğini belirterek “Küçük esnaflarımızın 9 bin olan prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7.200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah bir milyon küçük esnafımız faydalanacak” demişti.

Erdoğan’ın duyurduğu çalışma yasalaşırsa, bir milyondan fazla küçük esnaf erken emeklilik hakkı elde edecek. Bağ-Kur prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesine ilişkin düzenlemenin ev kadınlarıyla ilgili sürecin tamamlanmasından sonra gündeme gelebileceği belirtiliyor.