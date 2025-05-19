Af bekleyen mahkumlara çifte bayram... AK Parti, muhalefet turuna hazırlanıyor, 10. Yargı Paketi bayrama yetişebilir

AK Parti, 10. Yargı Paketi için muhalefet turuna hazırlanıyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, cezaevindeki binlerce mahkumun infaz süresini yeniden belirleyecek 10. Yargı Paketinin bayramdan önce çıkabileceğini söyledi.

Adalet Bakanlığı 10. Yargı Paketi çalışmalarında sona yaklaştı. Taslak çalışma sona ererken gözler Meclis’e çevrildi. Denetimli serbestlik, koşullu salıverme, infaz düzenlemesi gibi önemli maddeler yer alacak 10. Yargı Paketi için AK Parti muhalefet turuna çıkıyor.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, cezaevindeki binlerce mahkumun infaz süresini yeniden belirleyecek söz konusu paketin bayramdan önce çıkabileceğini söyledi.

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Atik şunları kaydetti:

AK PARTİ MUHALEFET TURUNA HAZIRLANIYOR

"Mecliste konuşulan şöyle bir bahis var. DEM Parti'nin turlarıyla beraber AK Parti'nin de bu hafta özellikle infaz düzenlemesi ve 10. Yargı Paketiyle ilgili bir muhalefet turuna çıkması bekleniyor.

DEM Parti'nin dışında AK Partili yetkililerin meclisteki bütün partileri ziyaret ederek 10. Yargı Paketiyle ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

MAHKUMLARA ÇİFTE BAYRAM, YASA BAYRAMA YETİŞEBİLİR

Eğer, AK Parti muhalefeti bilgilendirir ve bu hafta düzenleme meclise gelirse bayramdan önce 10. Yargı Paketiyle ilgili düzenleme TBMM'den yasalaşıp çıkabilir. Çünkü herkesin beklentisi bu. Özellikle cezaevlerinde büyük bir beklenti var. Muhalefet büyük ihtimalle destek verecek. Bayramdan önce çifte bayram olarak herkesin kutlayabileceği bir haber."