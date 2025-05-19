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DEM Parti siyasi partiler turuna başlıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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DEM Parti siyasi partiler turuna başlıyor!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere siyasi partiler turuna başlıyor.

DEM Parti, siyasi partilerle yeniden görüşme turuna başlıyor. Heyet, DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.

DEM Parti heyeti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda terör örgütünün kendisini feshetmesinin ardından siyasi partileri ziyaret edecek.

HEYETTE 4 İSİM VAR

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçtiğit ile Grup Başkanvekili Sezai Temelli heyette yer alacak.

BUGÜN 2 PARTİ ZİYARET EDİLECEK

Buna göre DEM Parti heyeti bugün DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni, yarın da CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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