DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama: Köprüleri onarıyoruz

DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası yeni açıklama geldi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajının paylaşıldığı açıklamada, "Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğersiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

DEM Parti, terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası ilk kez İmralı Adası'nı ziyaret etti. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajına yer verilen açıklamada dikkat çeken ifadelere imza atıldı.

DEM Parti'nin açıklaması:

"Basına ve kamuoyuna, DEM Parti İmralı Heyeti olarak 18 Mayıs 2025 tarihinde İmralı Adasında Abdullah Öcalan‘la bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Öcalan kamuoyuna şu mesajı iletmiştir:

Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz. Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor.

Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğersiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz.

Heyetimiz aracılığıyla bana ve geliştirdiğimiz barış ve kardeşlik sürecine dair mesaj ve dayanışma dileklerini, mektuplarını ileten aydınlara Alain Badiou ve Slavoj Žižek şahsında teşekkürlerimi iletiyorum."

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