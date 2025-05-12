Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Kimse yargıya parmak sallayamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel'in düzenlediği mitinglerde yargıyı hedef alan söylemlerine tepki gösterdi ve "Yargı mensuplarımızın ailelerinin hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Eleştiri bahanesiyle kimse yargı mecrilerine parmak sallayamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü'nde önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargıya yönelik tehditlerini eleştiren Erdoğan, "Yargı mensuplarımızın ailelerinin hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Bunların haklı gerekçesi yoktur. İster siyasetçi ister gazeteci olsun herkes anayasanın işlemesine yardımcı olmalıdır." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bizim inancımızda varlık; adalet üzerine yaratılmıştır. Adalet terazisinde en ufak sapma telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir.

Geçmişte adalet dairesinin merkezi bazılarına daha yakındı biz bunu herkese eşit mesafeye getirmeyi başardık.

Darbeleri ayakta alkışlayan yargı yerine adil ve demokratik bir yargı rejimini kurduk.

İdari yargıdaki mahkeme sayısını yüzde 60 artırarak önemli bir eşiği geride bıraktık.

'Yapanın yanına kar kalıyor' algısının toplumda yerleşmesine izin vermeyeceğiz. Hukuka uyan vatandaşlarımızın haklarının korunmasında kararlıyız. Bunda en küçük taviz vermeyeceğiz.

Bu süreçte ortaya çıkan onca ihanette bile FETÖ il mücadelemiz güçlenerek devam edecek. Su uyur ama FETÖ'nün sinsi hücreleri uyumaz gerçeği operasyonlarda ortaya çıkıyor. Yargımız FETÖ'nün nasıl büyük bir tehdit olduğunu bilen en iyi devlet organlarımızdan biridir. Tarih ibret alınmazsa tekerrür eder.

Tarihten ibret alarak yolumuza devam ediyoruz. Aksi halde görevlerimizi ihmal etmiş oluruz.

Yargı mensuplarımızın ailelerinin hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Bunların haklı gerekçesi yoktur. İster siyasetçi ister gazeteci olsun herkes anayasanın işlemesine yardımcı olmalıdır.

Eleştiri bahanesiyle kimse yargı mecrilerine parmak sallayamaz. Kararlarını tenkit etsek dahi Yargı mensup ve organlarını daima ayrı tuttuk.