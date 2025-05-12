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Haberler > Gündem > Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık... PKK'nın liderleri nereye kaçacak?

Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık... PKK'nın liderleri nereye kaçacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık... PKK&#039;nın liderleri nereye kaçacak?
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, PKK'nın silah bırakma kararının ardından örgütün üst düzey 300'e yakın yöneticisinin üçüncü ülkelere gideceğini güzergahta İran, Irak ve Suriye'nin asla olmayacağını ifade etti. İlk aşama Diyarbakır annelerinin evlatlarının dönüşünün sağlanacağını söyleyen Tayyar, Suriye'deki YPG yapılanmasına dair de açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinde beklenen haber bugün geldi ve PKK silah bıraktığını duyurdu. Gündeme bomba gibi düşen gelişmenin ardından sürecin nasıl devam edeceği merak konusu oldu. 

Terör örgütünün silahı nasıl bırakacağı, örgüt üyelerinin teslim olup olmayacağı gibi sorulara AK Partili eski Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar cevap verdi. 

Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık... PKK'nın liderleri nereye kaçacak? - 1. Resim

Silahların, Süleymaniye ve Erbil'de Türkiye'nin gözetiminde teslim edileceğini söyleyen Tayyar,  "Örgütün üst düzey 300’e yakın yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek, İran, Irak ve Suriye asla olmayacak.

Suça bulaşmamış örgüt üyeleri kimliğini taşıdığı ülkelere dönecek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4 bin kişi kademeli olarak sınırda teslim alınacak" dedi. 

Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık... PKK'nın liderleri nereye kaçacak? - 2. Resim

"YENİ İNFAZ KANUNU'NDA PKK'LILAR DA YARARLANACAK"

İlk aşamada Diyarbakır annelerinin evlatlarının dönüşünün sağlanacağını ifade eden Tayyar, Öcalan'ın İmralı'da kalmaya devam edeceğini, ABD ve Fransa gibi garantör ülke olmayacağını söyledi ve şunları ekledi:

"Yeni İnfaz Kanunu’ndan PKK’lılar da yararlanacak, ileri yaşta ve hasta olanların tahliyesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

KISMİ AF MI GELECEK?

Sürecin seyrine göre yeni Anayasa için Mecliste işbirliği zemini aranacak, ceza mevzuatı yeniden düzenlenecek, ileri aşamada toplumsal mutabakat oluştuğunda kısmi af gündeme gelebilecek.

DEM’in yeniden yapılanması kaçınılmaz olacak ancak PKK adını kullanamayacak.

Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık... PKK'nın liderleri nereye kaçacak? - 3. Resim

KAYYIM BELEDİYELER

PKK kendini feshedip terör son bulunca kayyım atanan belediyelerdeki başkanların görevlerine iadesi söz konusu olacak.

Türkiye, örgütten koparak yeni yapılanmaya gidilme ihtimali karşısında uzun süre bölgeden çekilmeyecek.

şamil tayyar
Şamil Tayyar

SURİYE'DEKİ YPG YAPILANMASI

Suriye’deki YPG yapılanması, Şam yönetimiyle birlikte planlanacak, Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışına çıkarılacak, kalanlar Suriye ordusuna katılacak.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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