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Terörsüz Türkiye süreci adım adım geldi: Her şey tokalaşmayla başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Terörsüz Türkiye süreci adım adım geldi: Her şey tokalaşmayla başladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK, Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısından aylar sonra kongreyi topladı ve bugün silah bıraktıklarını duyurdu. İşte MHP lideri Bahçeli'nin yeni yasama yılı açılışında DEM Parti sıralarına giderek tokalaşmasıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinin detayları.

1 EKİM 2024

BAHÇELİ DEM PARTİLİLERLE TOKALAŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış töreninin ardından DEM Parti sıralarına gitti. 

Terörsüz Türkiye süreci adım adım geldi: Her şey tokalaşmayla başladı - 1. Resim

Bahçeli'nin aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaşması gündeme oturdu.

22 EKİM 2024

BAHÇELİ “İMRALI” ÇAĞRISI YAPTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında teröristbaşı Öcalan'la ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza atmış şu ifadeleri kullandı:

"Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün bittiğini örgütünün tasfiye edileceğinin tek taraflı ilan etsin" 

Terörsüz Türkiye süreci adım adım geldi: Her şey tokalaşmayla başladı - 2. Resim

23 EKİM 2024

ÖMER ÖCALAN İMRALI’YA GİTTİ

Gelişmelerin ardından  terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 43 ay sonra sonra ilk görüşme gerçekleşti. Görüşmeyi yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan yaptı.

29 EKİM 2024

ERDOĞAN’DAN BAHÇELİ’YE DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır" ifadeleriyle Bahçeli'ye destek mesajı verdi:

"Milli mücadelede hiç kimse yan yana yürüdüğü arkadaşına Kürt mü, Türk mü, Alevi mi diye sormadı"

26 KASIM 2024

BAHÇELİ “DEM-İMRALI GÖRÜŞSÜN” DEDİ

Bahçeli, DEM Parti'ye İmralı ile görüşme çağrısı yaptı aynı gün parti, başvuruda bulundu.

Terörsüz Türkiye süreci adım adım geldi: Her şey tokalaşmayla başladı - 3. Resim

28 ARALIK 2024

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI’YA GİTTİ

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan İmralı Adası'nda, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile görüştü.

Terörsüz Türkiye süreci adım adım geldi: Her şey tokalaşmayla başladı - 4. Resim

2 OCAK 2025

DEM PARTİ HEYETİ, SİYASİ PARTİLER TURUNA ÇIKTI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan İmralı heyeti, parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler ve temsil edilen Yeniden Refah Partisi ziyaretleri ile ilk tur görüşmelerini gerçekleştirmişti.

11-12 OCAK 2025

DEM PARTİ HEYETİ, DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ’I ZİYARET ETTİ

DEM Parti heyeti, İmralı görüşmesini anlatmak üzere Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etti.

Terörsüz Türkiye süreci adım adım geldi: Her şey tokalaşmayla başladı - 5. Resim

15-16-17 ŞUBAT 2025

DEM PARTİ HEYETİ IRAK’IN KUZEYİNE GİTTİ

DEM Parti’nin İmralı Heyeti, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Kuzey Irak’a geçti. Heyet, Erbil’de KDP Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Terörsüz Türkiye süreci adım adım geldi: Her şey tokalaşmayla başladı - 6. Resim

27 ŞUBAT 2025

İMRALI PKK’YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTI

Aylar süren sürecin sonuna gelindi. İmralı'ya 3. kez giden DEM Parti heyetinden Ahmet Türk ve Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan'ın yazılı çağrısını okudu.

'PKK kendini feshetmeli' diyen Öcalan, "Bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" ifadelerine yer verdi.

1 MART 2025

PKK, ÖCALAN’IN ÇAĞRISINI KABUL ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Teröristbaşı Öcalan'ın terör örgütü PKK’ya "silah bırakın ve kendinizi feshedin" çağrısının ardından beklenen oldu. PKK'dan yapılan açıklamada "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi. Terör örgütü açıklamasının devamında fesih için Öcalan'ın kongreye başkanlık etmesini ve özgür bırakılmasını da talep etti.

Terörsüz Türkiye süreci adım adım geldi: Her şey tokalaşmayla başladı - 7. Resim

10 NİSAN 2025

ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti. Heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer alırken, görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. 

9 MAYIS 2025

PKK KONGREYİ TOPLADIĞINI DUYURDU

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın kongreyi topladığını duyurmasının an meselesi olduğunu söylemişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra terör örgütü PKK, kongrenin toplandığını duyurdu. Fesih kararına yönelik bir açıklama yapılmaması ise dikkat çekti. Pervin Buldan ise "Hepimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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