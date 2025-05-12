Dünya liderlerinden Erdoğan'a övgü! "Güçlü liderliği sayesinde terörü bitirdi"

PKK'nın kendini feshetme kararı, uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Dünyanın önde gelen liderleri, bu tarihi gelişmenin arkasındaki isim olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuna dikkat çekti. Özellikle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin açıklamaları, Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısını öne çıkardı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Şerif, bu tarihi gelişmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğini ve Türkiye'nin uzlaşma, birlik ve istikrar yolundaki kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Şerif açıklamasında, "Bu tarihi gelişme, değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türk liderliğinin ve Türk milletinin uzlaşma, birlik ve istikrar yolunda ilerlemeye devam etme yönündeki sarsılmaz kararlılığını yansıtıyor" dedi.

Pakistan Başbakanı, bu adımın kalıcı barış ve terörden arındırılmış bir Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

IKBY BAŞKANI BARZANİ:BÖLGE İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de PKK'nın fesih kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Barzani, bu adımın, bölge açısından yeni bir sayfa açabilecek tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Barzani yaptığı açıklamada, "PKK’nın kendini feshedip silah bırakma kararını ve Abdullah Öcalan’ın çağrısına uymasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adımı bölge açısından yeni bir sayfa açabilecek tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz" dedi. Barzani, kararın siyasi olgunluk göstergesi olduğunu ve Türkiye ile birlikte bölgede diyalogu güçlendireceğine değindi.

"ERDOĞAN'IN BARIŞ ÇABALARINA TAM DESTEK"

Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış çabalarındaki rolüne dikkat çekerek, "Bu barış çabalarına verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rolünü takdirle karşılıyoruz. Umuyoruz ki bu tarihi girişim, yeni bir anlayış döneminin başlangıcı olur" şeklinde konuştu.

Barzani, "Bu tarihi fırsatın başarıya ulaşması için her türlü desteği vermeye hazırız" diyerek, PKK'nın silah bırakmasının bölgeyi istikrara ve barışa taşıyacağına olan inancını yineledi.

SURİYE: BÜYÜK ADIM

Suriye, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararı sonrası Türkiye'yi resmen tebrik etti. Suriye Dışişleri Bakanı Asaad el-Şibini, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, bu gelişmeyi "bölgesel istikrar için tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

El-Şibini yaptığı açıklamada, "Suriye adına, Türk hükümetini ve halkını PKK ile yapılan son anlaşmadan dolayı tebrik ediyorum. Barış adımları sadece Türkiye'nin iç güvenliği için değil, bir bütün olarak bölgemizin istikrarı için önemli bir anı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.