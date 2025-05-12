Dünya basını PKK'nın fesih kararını nasıl gördü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen istikrarlı terörle mücadele politikası, dünya basınında takdirle karşılanırken, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik önemi de yeniden gündeme geldi.

Dünya basını, PKK'nın fesih kararıyla birlikte onlarca yıldır süren saldırılarını sona erdireceğini duyurdu. Medya kuruluşları, örgütün silahlı mücadeleye son vermesinin Türkiye'nin bölgesel gücünü daha da pekiştireceğine dikkat çekti.

BLOOMBERG: TARİHİ ADIM, TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİNİ GÜÇLENDİREBİLİR

Amerikan merkezli Bloomberg, PKK'nın 40 yıllık çatışmayı sona erdirme kararını "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Haberde, "PKK, Türkiye'ye karşı 40 yıldır süren özerklik mücadelesine son vererek silah bırakmayı kabul etti. Bu tarihi adım, NATO üyesi Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir" ifadeleri kullanıldı.

FRANCE 24: SİLAHLI ÇATIŞMAYA SON

Fransız haber kanalı France 24, PKK'nın kendini feshetme kararını "silahlı çatışmaya son" olarak duyurdu. Yayında, "40 yılı aşkın bir süredir süren kanlı çatışma sona erdi. PKK, Türkiye ile olan mücadelesini sonlandırarak barışa kapı araladı" şeklinde bahsetti.

YUNAN BASINI: BÖLGESEL SONUÇLAR KAÇINILMAZ

Yunanistan’ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini, kararın sadece Türkiye'yi değil, Suriye ve Irak’taki dengeleri de değiştireceğini öne sürdü. "PKK'nın silah bırakması, Suriye'deki Kürt grupların ABD ile olan işbirliğini de etkileyecek" ifadeleriyle dikkat çekici bir analiz sundu.

EL CEZİRE: ONLARCA YILLIK ÇATIŞMA SONA EREBİLİR

Katar merkezli El Cezire, PKK'nın fesih kararının Türkiye ile onlarca yıldır süren çatışmayı bitirebileceğini vurguladı. Haberde, "PKK'nın silah bırakma planı, Türkiye ile yeni bir barış sürecinin kapısını aralıyor" yorumunu paylaştı.

DİE WELT: TÜRKİYE, BÖLGEDEKİ GÜCÜNÜ PEKİŞTİRİYOR

Alman Die Welt gazetesi, PKK'nın dağılma kararını "Türkiye'nin bölgesel gücünü daha da pekiştirecek bir gelişme" başlığını attı.

ABD VE AVRUPA'DAN ÖVGÜ! "BÖLGESEL BARIŞ İÇİN BÜYÜK ADIM"

ABD merkezli haber kanalları CNN ve Fox News, PKK'nın fesih kararının Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini duyurdu. "Türkiye'nin kararlı mücadelesi sonuç verdi" yorumları yapılırken, Avrupa basını da "Bölgesel barış için büyük bir adım" olarak manşetlerine taşıdı.