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Emeklinin ve memurun gözü enflasyonda! Yeni oranlar netleşiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emeklinin ve memurun gözü enflasyonda! Yeni oranlar netleşiyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca memur ve emekli, temmuz zammı için mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

Milyonlarca memur ve emekli temmuz zammı için mayıs ve haziran enflasyonlarını bekliyor. 2025 yılının ilk yarısındaki enflasyon oranına göre belirlenecek zam farkları, özellikle mayıs ve haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek.

YÜZDE 6,95'LİK ORAN CEPTE

TÜFE ocakta yüzde 5,03 şubatta yüzde 2,27 martta 2,46 nisanda yüzde 3 olarak açıklanmıştı. TÜİK’in açıkladığı veriye göre; 4 aylık enflasyon yüzde 13,36 oldu. Şu ana kadar açıklanan 4 aylık enflasyona göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 13,36 oranında, memur ve memur emeklileri ise 6,95 oranında zammı şimdiden garantiledi. Geriye kalan iki ayın enflasyon tahminleri ise maaş zammının son hâlini belirleyecek.

Dün açıklanan Merkez Bankasının anketinde enflasyonun mayısta yüzde 2,36, haziranda ise yüzde 1,77’ye gelmesi bekleniyor. 4 aylık enflasyona bu oranların da eklenmesiyle 6 aylık enflasyon yüzde 18,09 olacak.

Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuzda yüzde 18,09 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,98 oranında zam alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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