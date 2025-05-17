Emeklinin ve memurun gözü enflasyonda! Yeni oranlar netleşiyor

Milyonlarca memur ve emekli, temmuz zammı için mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

Milyonlarca memur ve emekli temmuz zammı için mayıs ve haziran enflasyonlarını bekliyor. 2025 yılının ilk yarısındaki enflasyon oranına göre belirlenecek zam farkları, özellikle mayıs ve haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek.

İlgili Haber Merkez Bankası açıkladı! 2025 sonu dolar ve enflasyon tahmini arttı

YÜZDE 6,95'LİK ORAN CEPTE

TÜFE ocakta yüzde 5,03 şubatta yüzde 2,27 martta 2,46 nisanda yüzde 3 olarak açıklanmıştı. TÜİK’in açıkladığı veriye göre; 4 aylık enflasyon yüzde 13,36 oldu. Şu ana kadar açıklanan 4 aylık enflasyona göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 13,36 oranında, memur ve memur emeklileri ise 6,95 oranında zammı şimdiden garantiledi. Geriye kalan iki ayın enflasyon tahminleri ise maaş zammının son hâlini belirleyecek.

Dün açıklanan Merkez Bankasının anketinde enflasyonun mayısta yüzde 2,36, haziranda ise yüzde 1,77’ye gelmesi bekleniyor. 4 aylık enflasyona bu oranların da eklenmesiyle 6 aylık enflasyon yüzde 18,09 olacak.

Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuzda yüzde 18,09 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,98 oranında zam alacak.