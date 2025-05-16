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Merkez Bankası açıkladı! 2025 sonu dolar ve enflasyon tahmini arttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merkez Bankası açıkladı! 2025 sonu dolar ve enflasyon tahmini arttı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Ankete göre, 2025 sonu dolar ve enflasyon tahmininde artış oldu. İşte detaylar... 

Merkez Bankası reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

ENFLASYON YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Ankete göre, nisanda yüzde 29,98 olan yıl sonu enflasyon beklentisi bu ay yüzde 30,35 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,56'dan yüzde 25,06'ya gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,69'dan yüzde 17,77'ye çıktı. 

Merkez Bankası açıkladı! 2025 sonu dolar ve enflasyon tahmini arttı - 1. Resim

2025 SONU DOLAR TAHMİNİ YÜKSELDİ

Yıl sonu dolar tahmininde de artış oldu. Bir önceki anket döneminde 43,60 olan 2025 sonu dolar kuru beklentisi, bu anket döneminde 43,70 oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 45,85'ten 46,62'ye çıktı. 

Merkez Bankası açıkladı! 2025 sonu dolar ve enflasyon tahmini arttı - 2. Resim

BÜYÜME TAHMİNİNDE GERİLEME

Ankette 2025 büyüme tahmininde gerileme oldu. Nisanda yüzde 3 olan 2025 büyüme tahmini, bu ay yüzde 2,9 oldu. 2026 büyüme beklentisi ise yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye düştü.

FAİZ BEKLENTİSİ 

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46 iken, bu anket döneminde yüzde 49 oldu. 

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 39,24 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96
olarak gerçekleşti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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