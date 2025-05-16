Karar Resmi Gazete'de! Bu yaşın üzerindekiler memur olamayacak

Memurluk hayali kuran binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile memur alımlarında 35 yaş sınırı genişletildi. İşte detaylar...

Memurlarla ilgili yeni düzenlemeleri içeren torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte memur alımlarında yaş sınırı değişti.

35 YAŞ SINIRI GENİŞLETİLDİ

Torba yasa ile birlikte memur alımlarındaki 35 yaş sınırı genişletildi. Artık sadece KPSS ile değil, özel yarışma sınavı ile personel alan kurumlarda da 35 yaş sınırı dikkate alınacak. Bu düzenleme, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletildi.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLARINI AYM ÜYELERİ SEÇECEK

Yeni yasayla birlikte Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını artık doğrudan Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi aralarından seçecek. Bu adım, yargı organları arasındaki görev dağılımını daha şeffaf hale getirmesi amacıyla atıldı.

BAKANLARA 'MÜŞAVİR' ATAYABİLME YETKİSİ

Önemli bir diğer yenilik ise bakan müşavirliği uygulaması oldu. Artık bakanlar, özel önem taşıyan konularda danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atayabilecek. Müşavirler doğrudan bakana bağlı olacak ve sadece bakanın görev süresi boyunca görevde kalacak. Gerek görülürse bu kişiler görev süresi dolmadan da görevden alınabilecek.

UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI ATAMALARINDA YENİ ALANLAR

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrultusunda, bazı kurumların merkez teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdamı yapılabilecek. Bu düzenleme; Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını da kapsıyor.

ÜST KURULLARA SİYASİLER ATANAMAYACAK

Yeni yasa, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kamu İhale Kurumu (KİK) gibi üst kurullarda görev alacak üyeler için de yeni şartlar getiriyor. Buna göre, bu görevlere getirilecek kişiler siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmamış ya da bu görevlerinden ayrılmış olmak zorunda olacak.

112 ACİL'E ASILSIZ İHBARA 15 BİN TL'YE KADAR CEZA

Torba yasayla birlikte kamu düzenine ilişkin önemli bir yaptırım da hayata geçiriliyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere arayanlara 1500 TL, olay yerinde yapılan tespitte ihbarın asılsız olduğu belirlenirse 15 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bu cezalar, il valilikleri tarafından kesilecek.