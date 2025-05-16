Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İl olmayı bekliyoruz" diyen vatandaşa cevabı güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı törende Hakkarili bir vatandaş ile arasında geçen diyalog dikkat çekti. Erdoğan kürsüdeyken ayağa kalkarak söz alan vatandaş "Yüksekova il olmayı bekliyor cumhurbaşkanım" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın cevabı sonrası salonda gülümsemeler yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'ne katıldı. Erdoğan kürsüdeyken bir vatandaşın söz alması ve Erdoğan'dan isteği ilginç bir diyaloğa neden oldu.

"YÜKSEKOVA HALKI MÜJDENİZİ BEKLİYOR"

Hakkarili vatandaş, "Sayın Cumhurbaşkanım bütün vaatleri yerine getirdiniz. Bütün sözlerinizi yerine getirdiniz. Lakin Yüksekova'ya il olma sözünüz vardır. Yüksekova halkı heyecanla bu müjdenizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN CEVABI GÜLDÜRDÜ

Erdoğan ise vatandaşa, "Türkiye'de şu anda Yüksekovalıların sayısı çok fazla. Hepsi il olmak için sıraya girdi. Hepsi de 'Bizim de il olmamız lazım' diyorlar. Şu anda Yüksekova havalimanına sahip" cevabını verdi. Bu diyalog sonrasında salonda gülüşmeler yaşandı.