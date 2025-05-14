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Ev kadınlarına emeklilik hakkı gündemde! Ev kadınları ne zaman emekli olabilecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ev kadınlarına emeklilik hakkı gündemde! Ev kadınları ne zaman emekli olabilecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacaklarını duyurdu. Düzenleme kapsamında ev kadınları, her ay sigorta primini yatırarak emekli olabilme hakkı tanınacak.

Ev hanımlarına güzel haber verildi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli çocuğu var mı, geçirilen hizmet süresi vesaire bunlara bakacağız. Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi zaten, inşallah 2028'e gelmeden tamamlayacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Bakan Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesine ilişkin de "Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız var. Bunu da inşallah haziran veya temmuz ayında altyapısını hazırladıktan ve teknik analizini yaptıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriği daha netleştirilmedi. Çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli çocuğu var mı, geçirilen hizmet süresi vesaire bunlara bakacağız. Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi zaten, inşallah 2028'e gelmeden tamamlayacağız" dedi.

Ev kadınlarına emeklilik hakkı gündemde! Ev kadınları ne zaman emekli olabilecek - 1. Resim

EV HANIMLARI KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLACAK?

8 Eylül 1999 öncesi sigortaya sahip olan kadınlar, SSK'dan 3 bin 600 gün ile 58 yaşında, Bağ-Kur'dan 5 bin 400 günle 56 yaşında emekli olabilme hakkı tanınacak.

Bağ-Kur ile 2 yıl erken olmak isteyen kadınların prim gün sayısını 5 bin 400'e tamamlaması zorunludur. 

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan ev hanımlarının emekli olabilmesi çin SSK'dan 58 yaş ve 4 bin 500 gün, Bağ-Kur'dan 60 yaş ve 5 bin 400 güne ihtiyacı vardır.

Ev kadınlarına emeklilik hakkı gündemde! Ev kadınları ne zaman emekli olabilecek - 2. Resim

EV KADINLARINA NE KADAR PRİM ÖDENECEK?

Ev kadınları şuanki yasalara bakıldığında her ay isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilme imkanı tanınmaktadır. İsteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin brüt tutarının yüzde 32'si şeklinde yani en az 8 bin 321 liraya tekabül etmektedir.

Yeni düzenlemeyle birlikte prim ödemelerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Böylelikle 8 bin 321 liranın üçte birini 2 bin 771 lirası devlet tarafından karşılanacak. Kadınlar ayda 5 bin 548 lira ödeyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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