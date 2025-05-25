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Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödenecek tutar belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödenecek tutar belli oldu
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplamda 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak. Ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek.

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor. 2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödenecek tutar belli oldu - 1. Resim

EMEKLİLERE 57 MİLYAR LİRA ÖDEME

Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödenecek tutar belli oldu - 2. Resim

İKRAMİYELER BAYRAM HAFTASINDA HESAPLARA YATACAK

İkramiyeödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Öte yandan, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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