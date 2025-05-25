Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi 4.000 TL ödeme tarihi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında 2025 yılına ait bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca emekli, bayram öncesinde yapılacak olan 4.000 TL tutarındaki ikramiye ödemesini bekliyor. Bayram hazırlıklarını yapabilmek için emekliler ödeme takviminin netleşmesini sabırsızlıkla beklemeye başladı. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusunun ise cevabı araştırılıyor.

Emeklilerin gözleri şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek resmi takvim açıklamasında. Ancak mevcut planlamalara göre 4.000 TL’lik bayram ikramiyesi ödemeleri için tarihin netleşmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de ikramiyelerin hangi tarihlerde hesaplara geçeceği oldu. Milyonlarca emekli, bayram öncesi yapılacak 4.000 TL’lik ödeme ile hem ihtiyaçlarını karşılamayı hem de bayramı huzurlu geçirmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ikramiye ödemelerinin bayramdan önce tamamlanması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın daha önceki planlamalarına göre 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 26 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

Ödemeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre sırayla yapılacak ve maaş alınan bankalar aracılığıyla doğrudan hesaba geçerek bayram öncesinde tüm emeklilerin ödemeleri tamamlanmış olacak.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2024 yılında 3.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi, 2025 yılında yüzde 33,33’lük bir artışla 4.000 TL’ye yükseltildi. Zamla beraber emekliler, hem Ramazan Bayramı’nda hem de Kurban Bayramı’nda 4.000 TL ikramiye alma hakkına sahip oldular.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi sadece yaşlılık aylığı alan emeklilere değil, sosyal güvenlik sisteminden farklı statülerde aylık ve gelir alan vatandaşlara da ödeniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı alan herkes ikramiyeden faydalanabilecek.

Bunun dışında malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve yaşlılık aylığı alan vatandaşlar da ikramiyeden yararlanacak. Aynı şekilde şehit yakınları, gaziler, terörden zarar görmüş siviller, güvenlik korucuları ve devlet tarafından onurlandırılmış şampiyon sporcular da bu ödeme kapsamına dahil ediliyor.

Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri alanlar ve bu gelirden hak sahibi olarak ölüm aylığı alan kişiler de Kurban Bayramı öncesi 4.000 TL ikramiye alma hakkına sahip.