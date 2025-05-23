Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi merak konusu!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesi ödemelerinde. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emekliler ile diğer hak sahipleri için yapılacak 2025 Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri merakla bekleniyor. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi, bu yıl da Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak, kimler bayram ikramiyesi alacak merak ediliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

2025 yılı itibarıyla emeklilere ödenecek Kurban Bayramı ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl 3.000 TL olan bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33,33 oranında artırılarak 4 bin liraya yükseltildi.

Böylece emekliler, yıl içinde hem Ramazan hem de Kurban Bayramı için toplam 8.000 TL’lik ikramiye alma hakkı kazanmış oldu. Devlet tarafından her yıl düzenli olarak yapılan bu ödeme, emeklilerin bayram öncesi masraflarına katkı sağlamayı hedefliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanmasa da, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında Kurban Bayramı öncesi ödemelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce yapılması bekleniyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacağı için, emeklilere yönelik ikramiye ödemelerinin 2 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlaması ve 5 Haziran’a kadar tamamlanması tahmin ediliyor. Ödemeler, emeklilerin maaş aldıkları bankalar aracılığıyla otomatik olarak hesaplara aktarılacak ve e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında belirlenen bazı diğer hak sahipleri de yararlanacak. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin yanı sıra malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar da ikramiye ödemesi alabilecek.

Ayrıca şehit yakını ve gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören sivil vatandaşlar, sürekli iş göremezlik geliri alanlar ve şampiyon sporcular da bu kapsamda değerlendirilecek. Dul ve yetim aylığı alanlar ise hisseleri oranında bayram ikramiyesi alma hakkına sahip olacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ

İkramiyeler SGK tarafından belirlenen tahsis numarasının son hanesine göre sıralı bir biçimde ödenecek. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda uygulanan sistemin benzerinin Kurban Bayramı için de geçerli olması bekleniyor.

SSK kapsamında olanların ikramiyeleri ilk günlerde yatırılırken, Bağ-Kur emeklilerine takip eden günlerde ödeme yapılmıştı. Emekli Sandığı mensuplarının ise maaş ödeme günleriyle birlikte ikramiyelerini aldıkları gözlemlenmişti.

Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor. Ödemelerin hangi gün yapılacağı, emeklinin bağlı bulunduğu sigorta koluna ve tahsis numarasına göre değişiklik gösterecek. Gelişmeleri SGK ve bakanlığın yapacağı resmi açıklamalarla netleştirilecek.