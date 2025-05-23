Kurban Bayramı tatili 9 gün olursa okullar erken kapanır mı? Gözler son dakika kararlarında!

Bayram öncesi gündemi meşgul eden konulardan biri yaz tatilinin erkene çekilmesi yönündeki beklentiler oldu. Tatil süresinin uzatılması halinde eğitim öğretim yılının bitiş tarihinin değişip değişmeyeceği milyonlarca öğrenci tarafından merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise bu konuda son noktayı koymuştu.

Kurban Bayramı yaklaştıkça gözler okulların kapanma tarihine çevrildi. Hem öğrenciler hem de veliler, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması durumunda okulların erken kapanma durumunu araştırmaya başladı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılma ihtimali ise “okullar erken kapanır mı?” sorusunu beraberinde getirdi.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLURSA OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Tatilin 9 güne çıkması durumunda okulların kapanması için iki haftalık bir süre kalıyor. Bu durum, okul idarelerinin planlamalarını etkileyebileceği gibi, kamuoyunda “erken kapanma” söylentilerini artırdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, eğitim yılının kapanışında herhangi bir değişiklik olmayacağını kesin bir dille ifade etti. Tekin, “Kurban Bayramı tatili uzatılsa bile okullar 20 Haziran’da kapanacak” dedi.

OKULLAR ERKEN KAPANIR MI?

Bakan Tekin, sosyal medyada yer alan “okullar erken kapanacak” yönündeki iddiaları yalanladı. Okulların erken kapanmasının hukuken mümkün olmadığını vurgulayan Tekin, eğitim öğretim yılının 180 iş günü açık olması gerektiğine dikkat çekti.

YAZ TATİLİ ERKENE Mİ ÇEKİLDİ?

Sosyal medyada hızla yayılan “yaz tatili erkene çekilecek” iddiaları, öğrencileri heyecanlandırdı. Ancak bu beklentilerin karşılık bulmadığı netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı, mevcut eğitim takviminin geçerli olduğunu ve tüm öğrencilerin 20 Haziran Cuma günü itibarıyla yaz tatiline gireceğini bir kez daha yineledi.

Bu kapsamda bayram tatili 9 gün olsa bile öğrenciler o haftayı resmi tatil olarak geçirecek ancak sonraki hafta eğitim öğretim hayatına devam edecek.