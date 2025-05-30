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Bayramda hava yağışlı mı? Kavurucu sıcaklar geliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bayramda hava yağışlı mı? Kavurucu sıcaklar geliyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala bayramda havanın nasıl olacağı en çok merak edilen konulardan biri oldu. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre bu yıl bayramda yağış beklenmiyor. Ancak kavurucu sıcaklarla birlikte güneş çarpması riski bulunuyor.

Yazın en sıcak günleri Kurban Bayramı tatiline denk geliyor. Bayram ziyaretlerini planlayanlar bayramda yağış olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki bayramda hava nasıl olacak, yağmur var mı? 

BAYRAMDA HAVA YAĞIŞLI MI OLACAK?

Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Haftaya yüksek basınç etkisiyle birlikte gökyüzü çoğu bölgede açık olacak. Özellikle iç Anadolu ve Ege Bölgesi’nde kurak ve sıcak hava etkili olurken, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de yağış ihtimalinin oldukça düşük olduğu görülüyor.

Haftaya İstanbul’da sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Güneşin yoğun etkisi nedeniyle hissedilen sıcaklıkların daha da yüksek olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve bol su tüketimi tavsiye ediliyor.

Bayramda hava yağışlı mı? Kavurucu sıcaklar geliyor! - 1. Resim

BAYRAMDA YAĞMUR OLACAK MI?

Bayram haftasında yurt genelinde yağış ihtimali bulunmuyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bayramın 3. ve 4. gününde güney bölgelerde bulutlanma görülse de bu durum sıcaklığı yalnızca 3-4 derece düşürecek. 
Sıcaklıkların özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında 35 dereceyi geçmesi bekleniyor. Antalya, Mersin, İzmir gibi şehirlerde nem oranının da artmasıyla birlikte boğucu bir hava etkili olacak.

Bayramda hava yağışlı mı? Kavurucu sıcaklar geliyor! - 2. Resim

BAYRAMDA HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-7 derece üzerine çıkması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlerde termometreler 30-32 dereceyi gösterecek. İzmir, Muğla ve Antalya’da sıcaklıklar 35-38 derece aralığında seyredecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi şehirlerde 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar bekleniyor. 

Bayramda hava yağışlı mı? Kavurucu sıcaklar geliyor! - 3. Resim

BAYRAMDA HANGİ BÖLGELER DAHA SICAK OLACAK?

Akdeniz ve Ege sahil şeridinde hava sıcaklıkları ile birlikte nem oranının da yüksek olması, hissedilen sıcaklığı ciddi şekilde artıracak. Meteoroloji, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için saat 11:00 ile 16:00 arasında güneş altında bulunmamaları yönünde uyarı yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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