Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kurban Bayramında hava nasıl olacak? Orhan Şen'den sürpriz uyarı: Sıcaklıklar 35 dereceyi aşacak

Kurban Bayramında hava nasıl olacak? Orhan Şen'den sürpriz uyarı: Sıcaklıklar 35 dereceyi aşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kurban Bayramında hava nasıl olacak? Orhan Şen&#039;den sürpriz uyarı: Sıcaklıklar 35 dereceyi aşacak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramında ülke genelinde hava durumunun nasıl olacağı merak konusu. Tatil boyunca sıcaklıkların "oldukça" yüksek olacağını belirten Prof. Dr. Orhan Şen, 35 derece uyarısı yaptı. İşte detaylar.

Kurban Bayramına sayılı gün kala tatil planları yapılmaya başlandı. 5 Haziran'da başlayacak 5 günlük bayram tatilinde havanın nasıl olacağı ise merak ediliyor.

KURBAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?

CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, bayramda havanın nasıl olacağına dair değerlendirmelerde bulundu. Tatil süresince Türkiye genelinde sıcaklıkların oldukça yüksek olacağını belirten Şen, "Özellikle İzmir ve Antalya gibi sahil şehirlerinde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak" dedi.

İSTANBUL 30 DERECE VE ÜZERİNİ GÖRECEK

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüksek sıcaklıklar insan sağlığı açısından tehlike oluşturabilir. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması gerekiyor. İstanbul’da da bayram süresince sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkacak. Daha önce bayramın 3. ve 4. günlerinde güney ve iç kesimlerde yağış ihtimali vardı, ancak son tahminlere göre bu ihtimal büyük ölçüde ortadan kalktı.

YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Genel olarak bayram boyunca Türkiye’de yağış beklenmiyor. Hava açık ve sıcaklıklar yüksek olacak. Sadece bayramın 3. ve 4. günlerinde güney bölgelerde sıcaklıklar 3-4 derece azalabilir. Ancak bu düşüşle bile sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde kalmaya devam edecek"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mayıs enflasyonu ne olacak? İşte ekonomistlerin tahmini
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Göktaş açıkladı: Yetim ve öksüzlere konut yapılacak - GündemBakan Göktaş açıkladı: Yetim ve öksüzlere konut yapılacakYılan hikayesine dönmüştü! Karar Resmi Gazete'de, iki kentin sınırları değişti - GündemKarar Resmi Gazete'de, iki kentin sınırları değiştiNuman Kurtulmuş CHP'yi ziyaret etti! Gündemde 2 konu var - GündemKurtulmuş'tan CHP'ye ziyaret! Gündemde 2 konu var38 ev birkaç dakikada devrildi! Valilik devreye girdi: İkinci emre kadar... - Gündem38 ev birkaç dakikada devrildi! Valilik devreye girdiGelinlerini dava ettiler: Oğuz Murat Aci'nin acılı annesinden zehir zemberek sözler! "Tam 6 aydır..." - GündemOğuz Murat Aci'nin acılı annesinden zehir zemberek sözler!2,5 ton at eti ele geçirildi! 4 at son anda kurtarıldı, hepsini vatandaşa yedireceklerdi - Gündem2,5 ton at eti ele geçirildi! 4 at son anda kurtarıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...