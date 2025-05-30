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Açılışa damga vuran an! Ünlü şarkıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün İstanbul'da millet bahçelerinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan misafirlerle bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl de o anlarda karşılaştığı Erdoğan'ın elini öptü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Beykoz Millet Bahçesi'ndeki, "İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıl Dönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni"ne katıldı.

MİLLET BAHÇELERİNİ AÇTI

Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, bir de konuşma yaparak önemli mesajlar verdi.

Açılışa damga vuran an! Ünlü şarkıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü - 1. Resim

ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPTÜ

Açılışa birçok siyasi ve ünlü isim de katıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dahil diğer kulüp başkanları da oradaydı. Programın en ilginç anlarından biri ise ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar oldu.

O görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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