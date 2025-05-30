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Altın fiyatları mayısta frene bastı! 2025'in 'en düşük' aylık performansı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altın fiyatları mayısta frene bastı! 2025&#039;in &#039;en düşük&#039; aylık performansı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında son dakika! 30 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4.155 TL ve ons altın fiyatı 3.295 dolardan güne başlıyor. Mayısın son işlem gününde ons fiyatı aylık %0,20 primle, 2025’in en düşük performansına doğru ilerliyor. Buna karşılık yıl başından itibaren ons %25,55 ve gram altın %40 getiri ile “2025’te en fazla kazandıran yatırım aracı” olarak yoluna devam ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatlarında yılın ilk dört ayında gerçekleşen yükseliş, mayıs ayında yerini daha yatay bir görünüme bıraktı. Bu yıla 2.624 dolardan başlayan ons altın;

-Ocakta %6,62 primle 2.798 dolara,

-Şubatta %2,15 primle 2.858 dolara,

-Martta %9,29 primle 3.123 dolara,

-Nisanda %5,26 primle 3.288 dolara yükseldi.

-Mayıs ayının son işlem gününde ise ons fiyatı 3.295 dolara yakın seyrederken, aylık prim %0,20 olarak gerçekleşiyor ve kazançların, önceki ayların oldukça gerisinde kaldığı görülüyor.

REKOR NİSANDA GELDİ

Ons altın ABD tarafından karşılıklı gümrük tariflerinin açıklandığı nisan ayında 3.500 doları test ederek tüm zamanlarını rekor seviyesini görmüştü. Ardından 90 günlük erteleme kararı, altın fiyatlarında da zirveden dönüşe sebep olmuştu. Son olarak ABD-Çin anlaşması ve ABD-AB müzakerelerinin başlayacak olması, “güvenli liman” talebini düşürdü.

İLK 5 AYDA %25,75 YÜKSELDİ

Buna karşılık ABD varlıklarından kaçış eğiliminin devam etmesi, jeopolitik risklerde belirsizlik, merkez bankalarının altın alımlarının yanı sıra Asya başta olmak üzere dünya genelindeki bireysel yatırımcıların da altın ETF’lerine yönelmesi, sarı metali, bu yılın en çok kazandıran yatırım araçları yarışında önde götürüyor. Yıl başından itibaren bakıldığında altın, ons bazında %25,55 yükselişle, yatırımcısına en çok kazandıran enstrümanlar arasında yer alıyor.

GRAM ALTINDA %40 PRİM

Bu arada iç piyasada spot gram altın fiyatı da onstaki yükselişten destek bularak, nisan ayında 4.305 TL ile tüm zamanların rekor seviyesini test etti. 30 Mayıs 2025 gram altın fiyatı ise 4.155 TL seviyesinden haftanın ve bu ayın son işlem gününe başlıyor. Gram altında bu yılın ilk 5 ayındaki yükseliş %40 olarak gerçekleşirken, mayıs getirisi yaklaşık %2,45 ile “daha sınırlı” seviyede kalıyor.

‘GRAM’A KUR DESTEĞİ

Gram altın ilk 5 ayda ons altından daha fazla getiri sundu. Geçen yılı 35,33 TL’den tamamlayan dolar, 30 Mayıs 2025 işlemlerinde 39,20 TL’ye yakın seyrediyor. Geride kalan 5 aylık süreçte kurda yaklaşık %11’lik prim, gram altının performansına da yansıdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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