Erdoğan imzaladı! Enerjide acele kamulaştırma kararları
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Keçikaya HES üretim tesisi için Ankara’daki bazı taşınmazlar, RMS-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla Ardahan’daki bazı taşınmazlar, RM-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapılması amacıyla Kastamonu’daki bazı taşınmazlar, Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.
AKMESCİT-TALAS ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ
154 kV Akmescit-Talas Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında güzergaha isabet eden bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
AKSARAY, ANKARA, KONYA VE NİĞDE...
Öte yandan Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ, Aksaray, Ankara, Konya ve Niğde’de bulunan bazı taşınmazları enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştıracak.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mesut Şahin