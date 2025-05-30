Erdoğan imzaladı! Enerjide acele kamulaştırma kararları

Kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Keçikaya HES üretim tesisi için Ankara’daki bazı taşınmazlar, RMS-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla Ardahan’daki bazı taşınmazlar, RM-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapılması amacıyla Kastamonu’daki bazı taşınmazlar, Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

AKMESCİT-TALAS ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ

154 kV Akmescit-Talas Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında güzergaha isabet eden bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.