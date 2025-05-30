Kurban Bayramı tatili uzatılır mı? Son dakika bayram tatili kararı bekleniyor

Kurban Bayramına günler kala milyonlarca vatandaş, bayram tatilinin uzatılma ihtimalini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde İletişim Başkanı Fahrettin Altun bayram tatilinin 9 güne uzatılma konusunu kapatmıştı. Ancak beklentiler bu kararın değişebileceği yönünde. Peki bayram tatili uzatılır mı, kabineden yeni bir karar çıkar mı?

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın Pazartesi günü sona erecek olması ise tatilin hafta sonuyla birleşmesi yönündeki beklentileri artırdı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILIR MI?

Kurban Bayramı’nın 9 güne çıkarılması yönündeki beklentiler gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz günlerde İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bayram tatilinin uzatılmadığını ve 10 Haziran Salı günü normal mesai işleyişine geri dönüleceğini açıklamıştı. Ancak bayram için tatil planı yapan milyonlarca kişi bu kararın değişme ihtimalini merak ediyor.

BAYRAM TATİLİ İÇİN YENİ BİR KARAR ÇIKAR MI?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun bayram tatilinin hafta sonu ile birleşmediğini açıklamıştı. Ancak bayram tatilinin 9 güne çıkarılması yönündeki beklentiler bayram tatili için yeni bir karar çıkma ihtimalini güçlendiriyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Yeni bir karar çıkmaması durumunda bayram tatili arife günüyle beraber 4.5 gün sürecek.

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram arifesi ise 5 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı arifesi 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Arife günü kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere birçok sektör yarım gün resmi tatil olacak. Perşembe günü öğleden sonra kamu çalışanları izinli olacak.

10 HAZİRAN TATİL Mİ?

Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerinde kutlanacak. Bayram tatilinin uzatılması yönünde bir karar çıkmaması durumunda 10 Haziran Salı günü normal mesai işleyişine geri dönülecek.