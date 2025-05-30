Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Hisselere göre ödeme planı belli oldu!

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca dul ve yetim maaşı alan vatandaşın gözü kulağı ikramiye ödemelerinde. Bu yıl 4 bin TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi, hisselere göre hesaplara yatırılacak. Peki dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar alacak, ödemeler hangi tarihe kadar tamamlanacak?

Bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar için ödeme takvimi ve tutarları hisselere göre değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarıyla birlikte ödeme süreci netleşti.

BAYRAM İKRAMİYESİ DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı alanların ikramiyeleri 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için ise ödeme günü henüz birebir açıklanmadı. Ancak Bakan Işıkhan, tüm ödemelerin 4 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlanacağını bildirdi. Bu nedenle hak sahiplerinin 4 Haziran’a kadar hesaplarını kontrol etmesi bekleniyor.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Dul ve yetim maaşları, vefat eden sigortalının eş ve çocukları arasında hisseli şekilde paylaştırılıyor. Ödemeler de bu hisse oranlarına göre yapılıyor. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında dul, yetim, şehit yakını, gazi ve diğer hak sahipleri de bu yıl 4 bin TL’lik emekli ikramiyesinden yararlanacak.

KİMLER NE KADAR ÖDEME ALACAK?

Hisse oranlarına göre belirlenen ödeme tutarları şöyle:

%75 hisseyle maaş alanlar: 3.000 TL

%50 hisseyle maaş alanlar: 2.000 TL

%25 hisseyle maaş alan yetimler: 1.000 TL

Bu oranlar, sigortalının hayattayken geride bıraktığı yakınlarının kim olduğuna göre değişiyor. Sadece eş varsa %75, çocuklarla paylaşılıyorsa %50 oranında ödeme yapılıyor.

2025 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 7.234 TL olarak açıklandı. Bu doğrultuda dul ve yetim aylığı da bu rakam üzerinden hesaplanıyor. Örneğin, %75 hisse oranıyla dul maaşı alan biri yaklaşık 5.425 TL, %50 oranında alan ise 3.617 TL ödeme alıyor.