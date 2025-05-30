Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu! İşte ödeme takvimi 

Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı. Bakan Işıkhan, "Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek." dedi.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılan emekli ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı merak konusuydu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların heyecanla beklediği açıklamayı yaptı.

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31 MAYIS- 4 HAZİRAN ARASINDA YATIRILACAK

Emekli ikramiyelerinin yarın ödenmeye başlayacağını açıklayan Bakan Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek." dedi.

BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI, SSK ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK emeklilerinin ödeme takvimlerini de açıklayan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.

Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."