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Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriye göre, Türkiye ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdü. İşte detaylar...

GSYH 2025 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,0 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri %7,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %6,1, diğer hizmet faaliyetleri %4,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %4,0, gayrimenkul faaliyetleri %2,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %1,8, hizmetler %1,3, finans ve sigorta faaliyetleri %0,5 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %0,3 arttı. Tarım sektörü %2,0, sanayi ise %1,8 azaldı.

GSYH İLK ÇEYREKTE CARİ FİYATLARLA 12.1 TRİLYON LİRA OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2025 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,7 artarak 12 trilyon 125 milyar 173 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 335 milyar 504 milyon olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı - 1. Resim

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI İLK ÇEYREKTE %2,0 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %2,0 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %2,1 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI %0,01 AZALIRKEN, İTHALATI %3,0 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %0,01 azalırken ithalatı %3,0 arttı.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı - 2. Resim

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2025 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %42,9 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2025 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %42,9 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %31,2 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %43,7 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %41,7 iken, bu oran 2025 yılı birinci çeyreğinde %43,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde %36,4 iken, 2025 yılı birinci çeyreğinde %35,0 oldu.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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