Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayramdan önce hesaplarda!

Emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin yarından itibaren hesaplara yatacağını açıkladı.

Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Emeklilerin bayramlarda ekonomik olarak rahatlamasına imkan tanıyan bayram ikramiyeleri yarından itibaren hesaplara geçmeye başlayacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri 31 Mayıs Cuma gününden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak ve 4 Haziran Çarşamba günü tamamlanacak. Böylece Kurban Bayramı öncesi tüm emeklilerin hesaplarına ikramiyeleri yatırılmış olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan duyuruya göre bayram ikramiyeleri 31 Mayıs’tan itibaren hesaplara geçecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ HANGİ TARİHTE VERİLECEK?

Emekli Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen günlerde hesaplara yatırılıyor. Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK emeklilerinin bayram ikramiyesi alacağı günler şu şekilde belirlendi:

Bağ-Kur (4B) emeklileri: 31 Mayıs 2025 Cuma

Emekli Sandığı (4C) emeklileri: 1 Haziran 2025 Cumartesi

SSK (4A) emeklileri: 2, 3 ve 4 Haziran 2025

Ödemeler bu tarihlerde e-Devlet sisteminde kayıtlı banka hesaplarına doğrudan yatırılacak.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLDU?

Emekli ikramiyelerine yapılan zamla birlikte 2025 emekli bayram ikramiyesi 4.000 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nda emekliye 4 bin TL ödeme yapılacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

İkramiye ödemelerinden yalnızca emekliler değil, aynı zamanda bazı sosyal hak sahipleri de faydalanabilecek. İşte o gruplar:

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri

Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar

Şehit yakınları ve gaziler

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Güvenlik korucuları, terör mağdurları ve şampiyon sporcular

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar