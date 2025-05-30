Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayramdan önce hesaplarda!

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayramdan önce hesaplarda!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayramdan önce hesaplarda!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin yarından itibaren hesaplara yatacağını açıkladı.

Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Emeklilerin bayramlarda ekonomik olarak rahatlamasına imkan tanıyan bayram ikramiyeleri yarından itibaren hesaplara geçmeye başlayacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri 31 Mayıs Cuma gününden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak ve 4 Haziran Çarşamba günü tamamlanacak. Böylece Kurban Bayramı öncesi tüm emeklilerin hesaplarına ikramiyeleri yatırılmış olacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayramdan önce hesaplarda! - 1. Resim

BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan duyuruya göre bayram ikramiyeleri 31 Mayıs’tan itibaren hesaplara geçecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayramdan önce hesaplarda! - 2. Resim

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ HANGİ TARİHTE VERİLECEK?

Emekli Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen günlerde hesaplara yatırılıyor. Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK emeklilerinin bayram ikramiyesi alacağı günler şu şekilde belirlendi:

Bağ-Kur (4B) emeklileri: 31 Mayıs 2025 Cuma

Emekli Sandığı (4C) emeklileri: 1 Haziran 2025 Cumartesi

SSK (4A) emeklileri: 2, 3 ve 4 Haziran 2025

Ödemeler bu tarihlerde e-Devlet sisteminde kayıtlı banka hesaplarına doğrudan yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayramdan önce hesaplarda! - 3. Resim

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLDU?

Emekli ikramiyelerine yapılan zamla birlikte 2025 emekli bayram ikramiyesi 4.000 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nda emekliye 4 bin TL ödeme yapılacak. 

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

İkramiye ödemelerinden yalnızca emekliler değil, aynı zamanda bazı sosyal hak sahipleri de faydalanabilecek. İşte o gruplar:

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri

Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar

Şehit yakınları ve gaziler

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Güvenlik korucuları, terör mağdurları ve şampiyon sporcular

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ozan Tufan'ın eşi ilk kez anlattı: Bella Hadid anısı: Bunu bir tuttular omzundan!İzmir'de korkunç olay! Binadan 3 kişiye ait kafatası ve kemik parçaları çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayramdan sonra okullar tatil mi? 2025 Yaz tatili başlangıcı için geri sayım başladı - HaberlerBayramdan sonra okullar tatil mi? 2025 Yaz tatili başlangıcı için geri sayım başladıİzmir metro çalışıyor mu son dakika? 30 Mayıs İzmir'de toplu taşımada aksaklıklar yaşanıyor mu? - Haberlerİzmir metro çalışıyor mu son dakika? 30 Mayıs İzmir'de toplu taşımada aksaklıklar yaşanıyor mu?Kızılcık Şerbeti Abdullah ölüyor mu? Mustafa babasını vurdu! - HaberlerKızılcık Şerbeti Abdullah ölüyor mu? Mustafa babasını vurdu!Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! Kamu toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, oran açıklandı mı? - HaberlerKamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! Kamu toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, oran açıklandı mı?Kızılcık Şerbeti Fatih ölecek mi? Kızılcık Şerbeti sezon finali bu akşam! - HaberlerKızılcık Şerbeti Fatih ölecek mi? Kızılcık Şerbeti sezon finali bu akşam!30 Mayıs Cuma bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? Bugün derbi var mı, kimin maçı var? 30 Mayıs maç programı - Haberler30 Mayıs Cuma bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? Bugün derbi var mı, kimin maçı var? 30 Mayıs maç programı
Sonraki Haber Yükleniyor...