Bugün ulaşım ücretsiz mi, otobüsler bedava mı? 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nde toplu taşıma ücret durumu merak ediliyor!

İstanbul’un Fethi'nin 572. yıl dönümü coşkusuyla birlikte, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ulaşım hizmetlerinin durumu oldu. İstanbul’da gün boyu düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyen birçok kişi bugün ulaşım ücretsiz mi, otobüsler bedava mı sorularını soruyor.

BUGÜN ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü olan 29 Mayıs 2025 Perşembe günü, İstanbul genelinde toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, vatandaşlar bugün kişiselleştirilmiş İstanbulkart’larıyla entegrasyona dahil olan tüm toplu ulaşım araçlarından gün boyunca ücretsiz şekilde yararlanabilecek.

Toplu taşımadan ücretsiz faydalanmak isteyenlerin, İstanbulkart’larının kişisel bilgilerle eşleştirilmiş olması gerekiyor.

BUGÜN OTOBÜSLER BEDAVA MI?

İstanbul’da toplu taşımanın birincil ayağı İETT otobüsleri, 29 Mayıs 2025 tarihinde vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. İstanbul’un Fethi nedeniyle alınan karar doğrultusunda, İETT bünyesindeki otobüslerde herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Toplu taşımalarda ücretsiz hizmetten yararlanmak için kişiselleştirilmiş bir İstanbulkart sahibi olunması şart. Anonim kart veya kişisel bilgiyle eşleştirilmemiş kartlarla yapılan kullanımlarda sistem ücretsiz geçiş hakkı tanımıyor.

Gün boyunca sürecek uygulama sayesinde vatandaşlar, şehrin dört bir yanındaki etkinlik alanlarına ve kutlamalara kolaylıkla ulaşım sağlayabilecek.

BUGÜN METROLAR BEDAVA MI?

29 Mayıs İstanbul’un Fethi etkinlikleri çerçevesinde, Metro İstanbul’a ait tüm metro ve tramvay hatları da ücretsiz ulaşıma dahil edildi. İstanbulkart ile entegre çalışan sistem sayesinde, bugün metrodan faydalanmak isteyenler hiçbir ücret ödemeyecek.

Bu sayede vatandaşlar gün boyunca rahat ve kesintisiz bir ulaşım imkanına kavuşacak. Metro hatları ile kutlamaların yapılacağı alanlara kolay ve hızlı ulaşım sağlanabilecek.