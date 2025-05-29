ESHOT grevi hangi hatlar çalışıyor? ESHOT Genel Müdürlüğü duyurdu!

İzmir'de şehir içi ulaşımı doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme yaşanıyor. ESHOT, İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının örgütlü olduğu sendikalar tarafından alınan grev kararı doğrultusunda, kentteki otobüs seferlerinde ciddi aksaklıklar yaşanacak. 28 Mayıs 2025 gecesi itibarıyla başlayan grev için vatandaşlar araştırlamlara başladı. İzmir otobüsler grevde mi, ESHOT grevi hangi hatlar çalışıyor kamuoyunca sorgulanıyor.

ESHOT GREVİ HANGİ HATLAR ÇALIŞIYOR?

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, 28 Mayıs Çarşamba günü saat 23:50 itibarıyla otobüs seferlerinin sona ereceği bildirildi. Grev süresince şehir genelinde birçok otobüs hattı hizmet dışı kalacak.

Metro, tramvay, İZBAN ve vapur hatlarında seferler kesintisiz devam edecek. Ayrıca ana ulaşım sistemleriyle entegre çalışan bazı sınırlı sayıda otobüs hattı da hizmet vermeye devam edecek.

İZTAŞIT hatlarının grevden etkilenmeyeceği ve bu güzergahlarda normal sefer düzeninin süreceği bildirildi.

İZMİR OTOBÜSLER GREVDE Mİ?

DİSK/Genel-İş Sendikası'na bağlı 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeler, ESHOT, İZELMAN ve İZENERJİ’de görev yapan çalışanlar adına toplu iş sözleşmesi sürecinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle greve gitme kararı aldı.

Sendika yetkilileri, daha önce 8 Ocak'ta yaşanan benzer bir grevi hatırlatarak, hak mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti. Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı belediye yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü, ancak taleplerin karşılanmaması durumunda grev sürecinin uzayabileceğini ifade etti.