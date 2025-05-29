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İzmir'de 23 bin işçi grev başlattı! Ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet duracak...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;de 23 bin işçi grev başlattı! Ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet duracak...
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iştiraklerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. Belediye ile yetkili sendika arasında uzlaşma sağlanamadı ve grev başladı. Kentte, ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet duracak.

Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeleri üyeleri, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı.

İzmir'de 23 bin işçi grev başlattı! Ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet duracak... - 1. Resim

Meşale yakan, çeşitli sloganlar atan ve halay çeken işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı.

İzmir'de 23 bin işçi grev başlattı! Ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet duracak... - 2. Resim

Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı.

İzmir'de 23 bin işçi grev başlattı! Ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet duracak... - 3. Resim

"BU EMEĞİ BÜYÜTENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı konuşmada, gece yarısı itibarıyla yaklaşık 23 bin işçinin greve başladığını söyledi.

İzmir'de 23 bin işçi grev başlattı! Ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet duracak... - 4. Resim

Mücadeleyi omuz omuza vereceklerini belirten Gül, "Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

İzmir'de 23 bin işçi grev başlattı! Ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet duracak... - 5. Resim

Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini ifade etti.

İzmir'de 23 bin işçi grev başlattı! Ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet duracak... - 6. Resim

İzmir'de 23 bin işçi grev başlattı! Ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet duracak... - 7. Resim

İzmir'de 23 bin işçi grev başlattı! Ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet duracak... - 8. Resim

İzmir'de 23 bin işçi grev başlattı! Ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet duracak... - 9. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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