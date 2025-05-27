29 Mayıs ne günü? Toplu taşıma ücretsiz olacak!

İstanbul’un Fethi 29 Mayıs 2025 Perşembe günü 572. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’un Fethinin yıl dönümü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent genelinde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Fethe özel planlanan anma programları ve kutlamalarla İstanbul’da anlamlı bir gün yaşanacak.

29 MAYIS NE GÜNÜ?

29 Mayıs Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan İstanbul’un fethinin yıl dönümü olarak kutlanıyor.

1453 yılında II. Mehmet önderliğindeki Osmanlı ordusu, Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan Konstantinopolis’i fethederek çağ kapatıp çağ açmıştır. Her yıl olduğu gibi 2025’te de bu tarihi zaferin 572. yılı çeşitli etkinliklerle anılacak.

İstanbul’un fethi, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda kültürel ve medeniyet tarihinin yönünü değiştiren büyük bir dönüm olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul’un dört bir yanında anma yürüyüşleri, konserler, müze ziyaretleri ve kültürel organizasyonlar düzenlenir.

Bu yıl da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla halkın katılımına açık çeşitli programlar planlandı. Fethe özel olarak hazırlanan etkinliklerle hem tarih bilinci canlı tutulacak hem de İstanbul’un bu önemli günü coşkuyla kutlanacak.

29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 29 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümüne özel olarak toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

Uygulama kapsamında, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Ücretsiz ulaşım, entegre sistem dahilindeki otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve füniküler hatlarında geçerli olacak.

Vatandaşların bu hizmetten yararlanabilmesi için İstanbulkart’larını kullanmaları ve kişiselleştirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor.

Arıca gün boyunca yapılacak olan etkinlikler için şehir içi hareketliliğin rahatlatılması hedefleniyor. Toplu ulaşımın ücretsiz olması sayesinde vatandaşlar, İstanbul’un dört bir yanında düzenlenecek fetih programlarına kolaylıkla katılabilecek.