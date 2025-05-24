29 Mayıs resmi tatil mi? İstanbul’un Fethi’nin 572.yıl dönümü!

İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü yaklaşırken 29 Mayıs’ın resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, 29 Mayıs Perşembe günü okulların ve kamu kurumlarının tatil olma durumunu araştırıyor.

Fatih Sultan Mehmet’in 21 yaşında İstanbul’u fethederek çağ kapatıp çağ açtığı tarih olarak bilinen 29 Mayıs, her yıl büyük bir coşkuyla anılıyor. 1453 yılında gerçekleşen fetihle birlikte Bizans İmparatorluğu tarihe karışırken, İstanbul resmen Osmanlı topraklarına katılmıştı. Bu anlamlı günün yıl dönümünde vatandaşlar, 29 Mayıs 2025 Perşembe gününün resmi tatil olup olmadığını sorgulamaya başladı.

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü olan 29 Mayıs bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Ancak bu tarih Türkiye’nin resmi tatil takviminde yer almıyor. Yani 29 Mayıs Perşembe günü okullar ve kamu kurumları normal işleyişine devam edecek. Bu nedenle, çalışanlar ve öğrenciler için resmi bir tatil söz konusu değil.

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs’ın resmi tatil olmaması sebebiyle okullarda da herhangi bir tatil uygulanmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvimde de 29 Mayıs’a ilişkin özel bir tatil kararı bulunmuyor. Buna göre öğrenciler için eğitim süreci aynı şekilde devam edecek.

İSTANBUL 29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un Fethi nedeniyle toplu taşıma araçlarını 29 Mayıs günü ücretsiz hale getirmişti. 2025 yılı için henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, aynı uygulamanın bu yıl da devam etmesi bekleniyor.

29 MAYIS'IN ÖNEMİ NEDİR?

29 Mayıs 1453’te, Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu, Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’u fethetti. Bu büyük zafer yalnızca bir şehrin alınması değil, aynı zamanda bir çağın kapanıp yeni bir çağın başlaması anlamına geliyordu.

Hazreti Muhammed’in “İstanbul elbet fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir.” hadisiyle müjdelenen bu olay, her yıl coşkuyla anılıyor.