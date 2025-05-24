5 Haziran üniversiteler tatil mi? Arefe günü üniversiteler açık mı?

İstanbul’daki üniversite öğrencileri, 5 Haziran 2025 Perşembe günü Kurban Bayramı arefe gününde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıklamasına göre, arefe günü öğleden sonra kamu çalışanları idari izinli olacak. Üniversitelerin durumu merak ediliyor.

2025 Kurban Bayramı’nın arefe günü olan 5 Haziran Perşembe, İstanbul’daki üniversite öğrencileri için tatil planlarının merkezi haline geldi. Bayram 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Ancak arefe gününün yarım gün resmi tatil olması, üniversitelerin durumu hakkında soru işaretlerine neden oldu.

5 HAZİRAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı’nın arefe günü olarak resmi takvimde yarım gün tatil olarak belirlendi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı açıklamaya göre, kamu çalışanları 5 Haziran öğleden sonra idari izinli sayılacak.

Üniversiteler, genellikle kamu kurumlarının tatil takvimini takip ettiği için devlet üniversitelerinde de 5 Haziran öğleden sonra derslerin yapılmaması bekleniyor. Ancak, üniversitelerin kendi akademik takvimleri kontrol edilmeli ve öğrencilerin üniversite yönetimlerinden resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

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AREFE GÜNÜ ÜNİVERSİTELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı arefe günü olan 5 Haziran 2025 Perşembe, resmi olarak yarım gün tatil kapsamında yer alıyor. Arefe günleri saat 13.00 itibarıyla kamu çalışanları için resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Devlet üniversitelerinin 5 Haziran öğleden sonra ders ve idari faaliyetleri iptal etmesi bekleniyor. Ancak, üniversitelerin a akademik takvimlerine bağlı olarak sabah saatlerinde ders veya sınav düzenleyebilir. Bu nedenle öğrencilerin üniversite yönetimlerinden gelen duyuruları takip etmesi kritik önem taşıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2025?

Bayram, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek toplamda 4 tam gün sürecek. Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayan resmi tatille birlikte toplam tatil süresi 4 buçuk gün olarak hesaplanıyor.