Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu

Kurban Bayramı için hazırlık süreci başladı. Dini bayramlar takvimine göre 2025 yılı Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Resmi tatil süresiyle birlikte detaylar merak ediliyor.

2025 yılı Kurban Bayramı, yaz aylarının başında kutlanacak. Dini bayramlar takvimine göre haziran ayının ilk haftasında başlayacak olan bayram için vatandaşlar geri sayıma geçti. Kurban kesimi, bayram namazı, tatil planları ve şehir dışı seyahat hazırlıkları şimdiden hız kazandı. İşte Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresiyle ilgili detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Zilhicce ayının 10. günü olan Kurban Bayramı 1. günü, 6 Haziran Perşembe başlıyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI 2025'TE HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Dini bayramlar takvimine göre 2025 yılı Kurban Bayramı:

Arife Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Böylece bayram, perşembe arifeyle başlayıp pazartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Bugünün tarihi olan 24 Mayıs 2025 itibarıyla Kurban Bayramı’nın başlamasına 13 gün kaldı. Bayram heyecanı yaklaşırken hem manevi hazırlıklar hem de tatil programları yapılmaya başlandı.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Resmi olarak 6-9 Haziran tarihleri arasındaki 4 günlük bayram tatili, arife gününün de dahil edilmesiyle birlikte 4,5 güne çıkıyor. Bayram tatilinin uzatılması yönündeki beklentiler boşa çıktı. Yapılan açıklamaya göre tatil, normal süresi içinde gerçekleşecek.