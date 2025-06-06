Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Ankara Niğde Otoyolu
2025 Kurban Bayramında milyonlarca vatandaş tatil planlarını yaparken köprü ve otoyollardaki ücretsiz geçiş uygulamaları da gündeme geldi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram süresince hangi köprü ve otoyollardan ücret alınmayacağı netleşti. Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Ankara Niğde Otoyolu bayramda bedava mı merak ediliyor.
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramında köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı yola çıkmayı planlayan milyonlarca vatandaşın gündeminde. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile bu yıl da kamuya ait karayolu altyapılarında geçişler ücretsiz olacak.
5 Haziran 2025 Perşembe günü saat 00.00’dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24.00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen tüm otoyollar ile İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacak.
BAYRAMDA KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETSİZ Mİ?
Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretsiz geçiş uygulamasına dahil değil. Çünkü Kuzey Marmara Otoyolu kamu-özel iş birliği modeliyle inşa edilip işletilen projeler arasında yer alıyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda da bu tür projelerin ücretsiz geçiş uygulamasına dahil edilmediği açıkça belirtiliyor. Bayram süresince Kuzey Marmara Otoyolunukullanacak olan vatandaşlar, geçiş ücretini ödemeye devam edecek.
BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramında Osmangazi Köprüsü’nden ücretsiz geçiş yapılacak mı sorusu, özellikle Ege ve Marmara arasında seyahat edecek vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Ancak Osmangazi Köprüsü de tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi kamu-özel iş birliği modeliyle işletildiği için ücretsiz geçiş uygulamasının dışında bırakıldı.
2025 KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Otomobil (1. Sınıf): 47 TL
Hafif Ticari Araç (2. Sınıf): 60 TL
Motosiklet: 20 TL
Sınıf Araç: 134 TL
Sınıf Araç: 265 TL
Sınıf Araç: 351 TL
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Otomobil: 80 TL
Hafif Ticari Araç: 110 TL
3 Akslı ve Her Türlü Araç: 200 TL
4-5 Akslı Her Türlü Araç: 510 TL
6 ve Üzeri Akslı Araçlar: 630 TL
Motosikletler: 55 TL
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Otomobil (1. sınıf): 795 TL
Minibüs (2. sınıf): 1.270 TL
Yolcu Otobüsü (3. sınıf): 1.510 TL
Kamyon (4. sınıf): 2.005 TL
Tır/Treyler (5. sınıf): 2.530 TL
Motosiklet (6. sınıf): 555 TL
İSTANBUL – İZMİR OTOYOL ÜCRETLERİ (Osmangazi Dahil)
Otomobil – Bursa Kuzey çıkış: 1.045 TL
Otomobil – Manisa Turgutlu çıkış: 1.865 TL
Otomobil – İzmir çıkış: 1.965 TL
Hafif Ticari Araç – Bursa Kuzey çıkış: 1.695 TL
Hafif Ticari Araç – Manisa Turgutlu çıkış: 3.000 TL
Hafif Ticari Araç – İzmir çıkış: 3.165 TL
3 Akslı Araç – Bursa Kuzey çıkış: 2.000 TL
3 Akslı Araç – Manisa Turgutlu çıkış: 3.555 TL
3 Akslı Araç – İzmir çıkış: 3.750 TL
4-5 Akslı Araç – Bursa Kuzey çıkış: 2.665 TL
4-5 Akslı Araç – Manisa Turgutlu çıkış: 4.725 TL
4-5 Akslı Araç – İzmir çıkış: 4.975 TL
6 ve Üzeri Akslı Araç – Bursa Kuzey çıkış: 3.350 TL
6 ve Üzeri Akslı Araç – Manisa Turgutlu çıkış: 5.950 TL
6 ve Üzeri Akslı Araç – İzmir çıkış: 6.250 TL
Motosiklet – Bursa Kuzey çıkış: 755 TL
Motosiklet – Manisa Turgutlu çıkış: 1.330 TL
Motosiklet – İzmir çıkış: 1.415 TL
AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Otomobil – Gündüz (05:00-23:59): 225 TL
Otomobil – Gece (00:00-04:59): 112,5 TL
Minibüs – Gündüz: 337,5 TL
Minibüs – Gece: 168,75 TL
Motosiklet – Gündüz: 175 TL
Motosiklet – Gece: 87,5 TL
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Otomobil: 795 TL
Hafif Ticari Araç: 990 TL
3 Akslı Araç: 1.780 TL
4-5 Akslı Araç: 1.975 TL
6 ve Üzeri Akslı Araç: 3.755 TL
Motosiklet: 200 TL
ÇANAKKALE OTOYOL + KÖPRÜ ÜCRETLERİ
Otomobil – Malkara + Köprü: 1.005 TL
Otomobil – Kavakköy + Köprü: 900 TL
Otomobil – Gelibolu Kuzey + Köprü: 850 TL
Minibüs – Malkara + Köprü: 1.325 TL
Minibüs – Kavakköy + Köprü: 1.160 TL
Minibüs – Gelibolu Kuzey + Köprü: 1.075 TL
Otobüs – Malkara + Köprü: 2.180 TL
Otobüs – Kavakköy + Köprü: 1.980 TL
Otobüs – Gelibolu Kuzey + Köprü: 1.880 TL
Kamyon – Malkara + Köprü: 2.505 TL
Kamyon – Kavakköy + Köprü: 2.240 TL
Kamyon – Gelibolu Kuzey + Köprü: 2.110 TL
Tır – Malkara + Köprü: 4.420 TL
Tır – Kavakköy + Köprü: 4.090 TL
Tır – Gelibolu Kuzey + Köprü: 3.925 TL
Motosiklet – Malkara + Köprü: 250 TL
Motosiklet – Kavakköy + Köprü: 225 TL
Motosiklet – Gelibolu Kuzey + Köprü: 215 TL
KGM OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ (OTOMOBİL)
İstanbul – Ankara: 269 TL
İzmir – Çeşme: 42 TL
İzmir – Aydın: 58 TL
Adana – Gaziantep: 81 TL
Gaziantep – Şanlıurfa: 81 TL
Niğde – Mersin: 157 TL
Mahmutbey – Edirne: 134 TL
Gebze – İzmir (Osmangazi dahil): 1.965 TL
Kuzey Marmara Avrupa (Kınalı – Fatih): 175 TL
Kuzey Marmara Anadolu (Kurnaköy – Akyazı): 405 TL
Kuzey Çevre Otoyolu (Fenertepe – Kurnaköy): 410 TL
Ankara – Niğde Otoyolu: 590 TL
Menemen – Çandarlı: 165 TL