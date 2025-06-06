2025 Kurban Bayramında milyonlarca vatandaş tatil planlarını yaparken köprü ve otoyollardaki ücretsiz geçiş uygulamaları da gündeme geldi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram süresince hangi köprü ve otoyollardan ücret alınmayacağı netleşti. Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Ankara Niğde Otoyolu bayramda bedava mı merak ediliyor.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramında köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı yola çıkmayı planlayan milyonlarca vatandaşın gündeminde. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile bu yıl da kamuya ait karayolu altyapılarında geçişler ücretsiz olacak.

5 Haziran 2025 Perşembe günü saat 00.00’dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24.00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen tüm otoyollar ile İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacak.

BAYRAMDA KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETSİZ Mİ?

Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretsiz geçiş uygulamasına dahil değil. Çünkü Kuzey Marmara Otoyolu kamu-özel iş birliği modeliyle inşa edilip işletilen projeler arasında yer alıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda da bu tür projelerin ücretsiz geçiş uygulamasına dahil edilmediği açıkça belirtiliyor. Bayram süresince Kuzey Marmara Otoyolunukullanacak olan vatandaşlar, geçiş ücretini ödemeye devam edecek.

BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramında Osmangazi Köprüsü’nden ücretsiz geçiş yapılacak mı sorusu, özellikle Ege ve Marmara arasında seyahat edecek vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Ancak Osmangazi Köprüsü de tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi kamu-özel iş birliği modeliyle işletildiği için ücretsiz geçiş uygulamasının dışında bırakıldı.

2025 KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Otomobil (1. Sınıf): 47 TL

Hafif Ticari Araç (2. Sınıf): 60 TL

Motosiklet: 20 TL

Sınıf Araç: 134 TL

Sınıf Araç: 265 TL

Sınıf Araç: 351 TL

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Otomobil: 80 TL

Hafif Ticari Araç: 110 TL

3 Akslı ve Her Türlü Araç: 200 TL

4-5 Akslı Her Türlü Araç: 510 TL

6 ve Üzeri Akslı Araçlar: 630 TL

Motosikletler: 55 TL

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Otomobil (1. sınıf): 795 TL

Minibüs (2. sınıf): 1.270 TL

Yolcu Otobüsü (3. sınıf): 1.510 TL

Kamyon (4. sınıf): 2.005 TL

Tır/Treyler (5. sınıf): 2.530 TL

Motosiklet (6. sınıf): 555 TL

İSTANBUL – İZMİR OTOYOL ÜCRETLERİ (Osmangazi Dahil)

Otomobil – Bursa Kuzey çıkış: 1.045 TL

Otomobil – Manisa Turgutlu çıkış: 1.865 TL

Otomobil – İzmir çıkış: 1.965 TL

Hafif Ticari Araç – Bursa Kuzey çıkış: 1.695 TL

Hafif Ticari Araç – Manisa Turgutlu çıkış: 3.000 TL

Hafif Ticari Araç – İzmir çıkış: 3.165 TL

3 Akslı Araç – Bursa Kuzey çıkış: 2.000 TL

3 Akslı Araç – Manisa Turgutlu çıkış: 3.555 TL

3 Akslı Araç – İzmir çıkış: 3.750 TL

4-5 Akslı Araç – Bursa Kuzey çıkış: 2.665 TL

4-5 Akslı Araç – Manisa Turgutlu çıkış: 4.725 TL

4-5 Akslı Araç – İzmir çıkış: 4.975 TL

6 ve Üzeri Akslı Araç – Bursa Kuzey çıkış: 3.350 TL

6 ve Üzeri Akslı Araç – Manisa Turgutlu çıkış: 5.950 TL

6 ve Üzeri Akslı Araç – İzmir çıkış: 6.250 TL

Motosiklet – Bursa Kuzey çıkış: 755 TL

Motosiklet – Manisa Turgutlu çıkış: 1.330 TL

Motosiklet – İzmir çıkış: 1.415 TL

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Otomobil – Gündüz (05:00-23:59): 225 TL

Otomobil – Gece (00:00-04:59): 112,5 TL

Minibüs – Gündüz: 337,5 TL

Minibüs – Gece: 168,75 TL

Motosiklet – Gündüz: 175 TL

Motosiklet – Gece: 87,5 TL

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Otomobil: 795 TL

Hafif Ticari Araç: 990 TL

3 Akslı Araç: 1.780 TL

4-5 Akslı Araç: 1.975 TL

6 ve Üzeri Akslı Araç: 3.755 TL

Motosiklet: 200 TL

ÇANAKKALE OTOYOL + KÖPRÜ ÜCRETLERİ

Otomobil – Malkara + Köprü: 1.005 TL

Otomobil – Kavakköy + Köprü: 900 TL

Otomobil – Gelibolu Kuzey + Köprü: 850 TL

Minibüs – Malkara + Köprü: 1.325 TL

Minibüs – Kavakköy + Köprü: 1.160 TL

Minibüs – Gelibolu Kuzey + Köprü: 1.075 TL

Otobüs – Malkara + Köprü: 2.180 TL

Otobüs – Kavakköy + Köprü: 1.980 TL

Otobüs – Gelibolu Kuzey + Köprü: 1.880 TL

Kamyon – Malkara + Köprü: 2.505 TL

Kamyon – Kavakköy + Köprü: 2.240 TL

Kamyon – Gelibolu Kuzey + Köprü: 2.110 TL

Tır – Malkara + Köprü: 4.420 TL

Tır – Kavakköy + Köprü: 4.090 TL

Tır – Gelibolu Kuzey + Köprü: 3.925 TL

Motosiklet – Malkara + Köprü: 250 TL

Motosiklet – Kavakköy + Köprü: 225 TL

Motosiklet – Gelibolu Kuzey + Köprü: 215 TL

KGM OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ (OTOMOBİL)

İstanbul – Ankara: 269 TL

İzmir – Çeşme: 42 TL

İzmir – Aydın: 58 TL

Adana – Gaziantep: 81 TL

Gaziantep – Şanlıurfa: 81 TL

Niğde – Mersin: 157 TL

Mahmutbey – Edirne: 134 TL

Gebze – İzmir (Osmangazi dahil): 1.965 TL

Kuzey Marmara Avrupa (Kınalı – Fatih): 175 TL

Kuzey Marmara Anadolu (Kurnaköy – Akyazı): 405 TL

Kuzey Çevre Otoyolu (Fenertepe – Kurnaköy): 410 TL

Ankara – Niğde Otoyolu: 590 TL

Menemen – Çandarlı: 165 TL