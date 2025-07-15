Yılda 520 milyon avro kazanç sağlayacak! 81 ilde kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), Sakarya’nın ardından Erzurum, Mersin, Gaziantep, Samsun, İzmir, Konya’da da Depozito Yönetim Sistemi’ni (DYS) hayata geçiriyor. Bakan Kurum, “Depozito Yönetim Sistemi ile artık atıklar tabiata değil DOA’ya gidecek” ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık kapsamında Türkiye genelinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşümün teşvik edilmesi maksadıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DYS) başarıyla sürüyor. 2022 yılında pilot ilçe olarak Kızılcahamam’da başlatılan, 2024 Aralık ayı itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı merkez binalarında kullanılan, 2025 Şubat ayından itibaren de pilot il Sakarya’da hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi’nde yeni bir aşamaya geçildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması 7 bölgemize yayılıyor. Depozito İade Makinelerimizin kurulumuna; Sakarya’nın ardından Erzurum, Mersin, Gaziantep, Samsun, İzmir, Konya’da da başladık. Depozito Yönetim Sistemi ile artık atıklar doğaya değil DOA’ya gidecek” mesajını verdi.

ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

İlk etapta 7 ildeki marketler, AVM’ler, üniversite kampüsleri, metro istasyonları, tren istasyonları, kamu ve belediyeye ait bina ile yerleşkelerde kurulmaya başlanan makinelerin bir sonraki aşamada 81 ile yayılması hedefleniyor.

YILLIK 520 MİLYON AVRO KAZANÇ

Depozito Yönetim Sistemi’ninTürkiye genelinde hayata geçmesiyle birlikte çevre kirliliğinin önlenmesi, denizlerdeki plastik atık miktarının azaltılması, yıllık 25 milyar atık şişenin toplanarak ekonomiye kazandırılması planlanıyor. Ayrıca, kayıt dışı üretimin engellenmesi ve sistemden yıllık yaklaşık 520 milyon avro kazanç sağlanması hedefleniyor.

SAKARYA’DA DÖRT AYDA 3 MİLYON ADET AMBALAJ TOPLANDI

Sistemin pilot uygulamasının Şubat 2025’te başladığı Sakarya’da dört ayda yaklaşık 200 ton cam, 20 ton PET, 2 ton alüminyum olmak üzere toplam 3 milyon adet ambalaj toplandı. Bu sayede 175 bin 139 litre su tasarrufu, 239 bin 51 kilovatsaat enerji tasarrufu ve 145 bin 983 kg karbondioksit emisyon azaltımı sağlandı.