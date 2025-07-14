Sanayide yeşil devrim! 62 yerli projeye 444 milyon lira destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK programı kapsamında sanayide yeşil dönüşüme öncülük edecek 62 yerli teknoloji projesine 444 milyon lira kaynak sağladı. Bakan Kacır, “Sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı'nın 2024 yılı üçüncü çağrısının sonuçlandığını açıkladı.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanayide yeşil dönüşümün yerli teknolojilerle gerçekleştirilmesi hedefiyle 62 projeye toplam 444 milyon lira destek sağladıklarını duyurdu.
"YEŞİL DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRIYORUZ'
“Dünya Bankası işbirliğiyle yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz” ifadelerini kullanan Kacır, destek almaya hak kazanan tüm paydaşları kutladı.
Bakan Kacır, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunu çevre dostu uygulamalarla sürdüreceklerini ve yerli teknolojilerin bu dönüşümde kritik rol oynayacağını vurguladı.