Sanayide yeşil devrim! 62 yerli projeye 444 milyon lira destek

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 19:20 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 19:28 - Güncelleme:

Sanayi, Yeşil Dönüşüm, Teknoloji, TÜBİTAK, Destek, Haber

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK programı kapsamında sanayide yeşil dönüşüme öncülük edecek 62 yerli teknoloji projesine 444 milyon lira kaynak sağladı. Bakan Kacır, “Sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı'nın 2024 yılı üçüncü çağrısının sonuçlandığını açıkladı. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanayide yeşil dönüşümün yerli teknolojilerle gerçekleştirilmesi hedefiyle 62 projeye toplam 444 milyon lira destek sağladıklarını duyurdu. İlgili Haber Dağda üretim başladı, 34 milyon lira destek! Çiftçiler umutlu, hedef 318 tondan 1000 tona "YEŞİL DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRIYORUZ' “Dünya Bankası işbirliğiyle yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz” ifadelerini kullanan Kacır, destek almaya hak kazanan tüm paydaşları kutladı. Bakan Kacır, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunu çevre dostu uygulamalarla sürdüreceklerini ve yerli teknolojilerin bu dönüşümde kritik rol oynayacağını vurguladı. İlgili Haber Bir ili temmuz ortasında hortum vurdu! Dakikalarca sürdü

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe