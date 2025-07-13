Bir ili temmuz ortasında hortum vurdu! Dakikalarca sürdü
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ardahan'da sağanak yağış sonrası hortum etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum, kısa süreli paniğe yol açtı.
Ardahan’ın Damal ilçesinde temmuz ortasında beklenmedik bir tabiat olayı yaşandı.
Etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede hortum oluştu.
YAKLAŞIK 10 DAKİKA SÜRDÜ
Yaklaşık 10 dakika boyunca devam eden hortum çevrede endişe meydana getirirken, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Kısa süre sonra etkisini kaybeden hortum, herhangi bir hasara yol açmadı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe