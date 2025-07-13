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Zorunlu askerliğe geri mi dönülüyor? Tehlikenin farkına vardılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Zorunlu askerliğe geri mi dönülüyor? Tehlikenin farkına vardılar
Almanya, Güvenlik, Siyasi Kriz, Anayasa Mahkemesi, Steinmeier, Silahlanma, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülkesinde zorunlu askerliğin tekrar uygulanmasından yana olduğunu söyledi. "Bu tartışmaya şimdi ihtiyacımız var" diyen Steinmeier, Avrupa'da güvenlik durumunun değiştiğini vurguladı.

Almanya'da zorunlu askerliğin yeniden uygulamaya alınması gündeme geldi. ZDF televizyonuna konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, "Zorunlu askerlik hizmetinin savunucusuyum; çünkü Avrupa’daki güvenlik durumunun değişmesi, bir savaşın yaşanması ve bundan çıkardığımız dersler, kendimizi daha iyi korumamız gerektiğini gösteriyor. Bu da ordunun personel donanımını kapsıyor" dedi.

Almanya’da 2011 yılında askıya alınan zorunlu askerlik uygulamasının ardından bu konunun yeniden tartışılması gerektiğini belirten Steinmeier, "Bu tartışmaya şimdi ihtiyacımız var. Mümkünse olumlu bir sonuca ulaşmalıyız ki, yeterli sayıda gönüllü asker bulunamazsa, daha önceki uygulamadan farklı bir zorunlu askerlik sistemine geri dönebilelim" ifadelerini kullandı.

Zorunlu askerliğe geri mi dönülüyor? Tehlikenin farkına vardılar - 1. Resim

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİNİN SEÇİMİ

Meclis'te Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçilememesinin Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını ifade eden Steinmeier, bunun koalisyon hükümetine ve parlamentonun otoritesine zarar verdiğini belirterek, "Bu, en yüksek yargı organımızın otoritesi ve işleyişi açısından ciddiye alınması gereken bir mesele" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin otoritesi ve işlevselliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Steinmeier, "Aksi takdirde, ABD’de gördüğümüz gibi hukukun üstünlüğü tehlikeye girer. Henüz o noktada değiliz, ancak Anayasa Mahkemesi yargıçlarının seçiminin siyasi bir karar olduğunu kendimize sık sık hatırlatmalıyız. Bunu aşırı siyasallaştırmamalıyız çünkü sonuçta yargıçlar bir partinin temsilcileri değil, bağımsız hukukçulardır" diye konuştu.

Steinmeier, Almanya’nın son dönemdeki silahlanma politikalarına yönelik eleştirilere değinerek, "Almanya’nın sadece askeri güce güvenmeye karar verdiği yönündeki iddialar basit bir varsayımdır. Tekrar ediyorum, artık başka bir dönemdeyiz. 70’leri, 80’leri, 90’ları özleyebiliriz, ancak artık o dönemlerde yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa’yı koruyan güvenlik mimarisinin artık işlemediğini ve bundan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Steinmeier, "Kendimizi sadece askeriyeyle sınırlamıyoruz, ancak inandırıcı olmak için askeri güce ihtiyacımız var. Bu da dış politika ve diplomaside başarılı olmanın ön koşuludur" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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