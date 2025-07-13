Tarifeler Avrupa'nın lokomotifini vuracak! Başbakan bizzat açıkladı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin uygulamayı planladığı yüzde 30’luk gümrük tarifelerinin Alman ekonomisi üzerinde yıkıcı etkiler meydana getirebileceği uyarısında bulundu.

ARD televizyonuna konuşan Merz, “Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa, ekonomi politikası konusundaki çabalarımızın büyük kısmını geri plana atabiliriz çünkü bu her şeyi gölgede bırakacak ve Alman ihracat ekonomisini derinden etkileyecektir” dedi.

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Merz, bu büyüklükte bir tarifenin önlenmesi için Avrupa Birliği'nde (AB) ortak bir tutum geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. “Bunun için iki şey gerekiyor: AB ve Trump ile mantıklı görüşmeler” diyen Başbakan, kalan sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.