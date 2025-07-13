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Tarifeler Avrupa'nın lokomotifini vuracak! Başbakan bizzat açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tarifeler Avrupa&#039;nın lokomotifini vuracak! Başbakan bizzat açıkladı
Almanya, ABD, Ekonomi, Avrupa Birliği, İhracat, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin uygulamayı planladığı yüzde 30’luk gümrük tarifelerinin Alman ihracatını derinden etkileyeceğini söyledi. 1 Ağustos’a kadar çözüm için yoğun diplomasi yürütülüyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin uygulamayı planladığı yüzde 30’luk gümrük tarifelerinin Alman ekonomisi üzerinde yıkıcı etkiler meydana getirebileceği uyarısında bulundu.

ARD televizyonuna konuşan Merz, “Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa, ekonomi politikası konusundaki çabalarımızın büyük kısmını geri plana atabiliriz çünkü bu her şeyi gölgede bırakacak ve Alman ihracat ekonomisini derinden etkileyecektir” dedi.

Tarifeler Avrupa'nın lokomotifini vuracak! Başbakan bizzat açıkladı - 1. Resim

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Merz, bu büyüklükte bir tarifenin önlenmesi için Avrupa Birliği'nde (AB) ortak bir tutum geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. “Bunun için iki şey gerekiyor: AB ve Trump ile mantıklı görüşmeler” diyen Başbakan, kalan sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kritik kararların alınabileceği 1 Ağustos’a kadar yaklaşık 2,5 haftalık bir süre kaldığını hatırlatan Merz, “Bu konuda gerçekten yoğun şekilde çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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