Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Valilik duyurdu! Ardahan'da bunları yapmak yasaklandı

Valilik duyurdu! Ardahan'da bunları yapmak yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Valilik duyurdu! Ardahan&#039;da bunları yapmak yasaklandı
Ardahan, Yangın, Orman, Küresel Isınma, Piknik, Yasak, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ardahan'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler 14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kent geneli bazı kararlar alındı.

Piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlara girişlerin 14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arası yasaklandığı belirtilen açıklamada, ''14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında Ardahan Millet Ormanı, Cemal Tural Tabiat Parkı, Göle Orman Parkı, Cakırüzüm Orman Parkı, Köprülü Orman Parkı, Çıldır Orman Parkı, Hanak Orman Parkı, Damal Orman Parkı ve Posof Orman Parkı'na da saat 20.00 ile 08.00 arası girişler yasaklandı" denildi.

Valilik duyurdu! Ardahan'da bunları yapmak yasaklandı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gitmek için en doğru zaman! Dünyanın en güzel yerleri arasında... Kuş Cenneti görenleri hayran bırakıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuraklık vurdu, hasat 20 gün erken başladı! Verim yüzde 50 düştü - GündemKuraklık vurdu, hasat 20 gün erken başladı!Erdoğan'a verdiği rapor darbe planlarını bozdu! FETÖ'nün hain planlarını ortaya çıkardı: İnfaz listesine alındım - GündemVerdiği rapor darbe planlarını bozdu!Trafikte yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdi! Polis cezayı kesti - GündemTrafikte yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdiCHP'li Başkana Türk Dünyası isyanı: Rahatsızlık duyduğunuz için mi ayrıldınız? - GündemCHP'li Başkana 'Türk Dünyası' isyanıHafta sonu hava karışıyor! 44 derecelik sıcak ve yağış bir arada... İl il uyarı geldi - GündemBir taraf 44 derece, diğer yanda yağmur var15 Temmuz şehitleri Fatih Camii’nde dualarla anıldı - Gündem15 Temmuz şehitleri Fatih Camii’nde dualarla anıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...