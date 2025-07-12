Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kuraklık vurdu, hasat 20 gün erken başladı! Verim yüzde 50 düştü

Kuraklık vurdu, hasat 20 gün erken başladı! Verim yüzde 50 düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Verimli topraklarımızın başında gelen Adana'da aşırı sıcaklık ve poyraz nedeniyle oluşan kuraklık ay çiçeği hasadını 20 gün öne çekti. Dönüm başına yaklaşık 200 kilogram verim alınan ayçiçekte bu rakam 80-100 kilograma kadar düştü.

Çukurova'nın bereketli topraklarında her ay farklı hasatlar yapılıyor. Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiren Adana'da normal şartlarda Ağustos'ta başlayan sezon yaklaşık 20 gün öne çekildi.

KURAKLIK, HASATI ERKENE ÇEKTİ

İmamoğlu ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde ayçiçeği tarlalarında hasat, bu yıl aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle erkenden başladı. Geçtiğimiz yıllarda susuz arazilerde yağışlarda nedeniyle dönüm başına 200 kilogram ürün alınan tarlalarda, bu yıl verim 80-100 kilograma kadar düştü. Ayçiçeklerinin aşırı sıcak ve poyraz nedeniyle tam olgunlaşmadan kuruduğunu belirten üreticiler, birçok üründe olduğu gibi ayçiçeğinde de bekleneni alamadıklarını kaydetti.

Kuraklık vurdu, hasat 20 gün erken başladı! Verim yüzde 50 düştü - 1. Resim

"AŞIRI SICAK VE POYRAZ AYÇİÇEĞİNİ ERKEN KURUTTU"

65 dönüm tarlasında ayçiçeği yetiştiren üretici Serdar Deveci, "Sezonun başında güzeldi ancak yağmurların yeterli olmaması nedeniyle verimde büyük kayıp yaşandı. Geçmiş yıllarda susuz arazilerde bile 200 kilo verim alıyorduk. Bu yıl 80 kiloya düştü. Aşırı sıcak ve poyraz ayçiçeğini erken kuruttu. Olgunlaşamadan kuruduğu için ürün alamadık" dedi.

Kuraklık vurdu, hasat 20 gün erken başladı! Verim yüzde 50 düştü - 2. Resim

20 yıldır çiftçilik yapan Mehmet Deveci ise bu yıl yaşanan kuraklığın, son yıllarda yaşadıkları en sert kuraklık olduğunu ifade etti. Deveci, "Sadece ayçiçeğinde değil, buğdayda da ciddi kayıp yaşadık. Hasat edemeden tarlada kuruyan ürünümüz oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya bunu konuşuyor! Putin için yeni tutuklama kararı yoldaBeşiktaş'ta Elan Ricardo gelişmesi! Bir dakika bile forma giymedi ama talibi var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan'a verdiği rapor darbe planlarını bozdu! FETÖ'nün hain planlarını ortaya çıkardı: İnfaz listesine alındım - GündemVerdiği rapor darbe planlarını bozdu!Trafikte yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdi! Polis cezayı kesti - GündemTrafikte yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdiCHP'li Başkana Türk Dünyası isyanı: Rahatsızlık duyduğunuz için mi ayrıldınız? - GündemCHP'li Başkana 'Türk Dünyası' isyanıHafta sonu hava karışıyor! 44 derecelik sıcak ve yağış bir arada... İl il uyarı geldi - GündemBir taraf 44 derece, diğer yanda yağmur var15 Temmuz şehitleri Fatih Camii’nde dualarla anıldı - Gündem15 Temmuz şehitleri Fatih Camii’nde dualarla anıldıBarış ateşi... Ve PKK 41 yıl sonra silahları yaktı! - GündemVe PKK 41 yıl sonra silahları yaktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...