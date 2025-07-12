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Trafikte yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdi! Polis cezayı kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafik, Motosiklet, Tehlike, Ceza, Denizli, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de akrobatik hareketler yaparak trafiğe tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, polisin dikkatinden kaçmadı. Sürücüye emniyet ekipleri tarafından 4 bin 153 TL para cezası kesildi.

10 Temmuz Perşembe günü bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü EDS Merkezi tarafından trafiğe tehlike atan motosiklet hakkında incelemelerde bulundu.

İncelemelerde, siyah renkli motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaptığı ve trafikte seyir emniyetini ihlal ederek tehlike oluşturduğu tespit edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsünün yapılan incelemelerin ardından bulundu. Akrobatik hareketler yaptığı ve trafikte seyir emniyetini ihlal ederek tehlike oluşturduğu tespit edilen motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerince toplam 4 bin 153 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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