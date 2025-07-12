Yeni süreç 'merdiven' usulüyle ilerleyecek! İşte 'Terörsüz Türkiye'nin yol haritası

Terörsüz Türkiye süreci Meclis zemininde devam edecek. Her olumlu adım, yeni adımları getirecek. Rotayı MİT’in raporları belirleyecek. İlk olarak komisyon kurulacak. Hukuk altyapı oluşturulacak. PKK’lıların durumu netleştirilecek. Devletin temel nitelikleri ve milletin değerleri tartışmaya kapalı olacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlaması ile birlikte, süreç bundan sonra MİT ve TSK’nın gözlemlerine paralel olarak Meclis zemininde devam edecek. Önümüzdeki hafta TBMM’de bütün partilerin temsil edileceği bir komisyon kurulacak. Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere yazı yazarak komisyona üye isteyecek. Komisyonun çalışma alanı tamamen silah bırakan bir örgütün tasfiye edildikten sonra örgüt üyelerinin ne olacağı; suça karışmamış olanlar ile suçlu konumunda bulunanların hukuki durumları, Türkiye’ye dönen örgüt üyelerinin toplumsal entegrasyonunun nasıl yapılacağı gibi başlıklardan oluşacak.