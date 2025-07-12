Erdoğan'dan tarihî konuşma! Sürecin yol haritasını anlatacak
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
AK Parti’nin Kızılcahamam kampında konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi için atılacak adımları ve sürecin kritik aşamalarını açıklayacak.
EMRAH ÖZCAN KIZILCAHAMAMAK - AK Parti’de gelenekselleşen milletvekili kampının 32’ncisi ‘Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik’ temasıyla dün Kızılcahamam’da başladı.
Üç gün sürecek kampta 2028 seçimlerine giden yolun kilometre taşları döşenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, “Cumhurbaşkanı’mızın açılış konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecinde nasıl bir yol izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağı ile alakalı tarihî bir değerlendirmesi ve perspektifi olacaktır” dedi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe