Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erdoğan'dan tarihî konuşma! Sürecin yol haritasını anlatacak

Erdoğan'dan tarihî konuşma! Sürecin yol haritasını anlatacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan tarihî konuşma! Sürecin yol haritasını anlatacak
Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Kızılcahamam, Terör, Türkiye, Faruk Acar, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi için atılacak adımları ve sürecin kritik aşamalarını açıklayacak.

EMRAH ÖZCAN KIZILCAHAMAMAK - AK Parti’de gelenekselleşen milletvekili kampının 32’ncisi ‘Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik’ temasıyla dün Kızılcahamam’da başladı.

Üç gün sürecek kampta 2028 seçimlerine giden yolun kilometre taşları döşenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, “Cumhurbaşkanı’mızın açılış konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecinde nasıl bir yol izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağı ile alakalı tarihî bir değerlendirmesi ve perspektifi olacaktır” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bölgeyi değiştirecek proje! Terör bitiyor, 20 milyar dolarlık yatırım geliyorKredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yeni dönem! Borcu olanlara son 3 ay fırsatı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - GündemAtama kararları Resmi Gazete'de yayımlandıBM’den kritik mesaj: PKK’nın silah bırakması barış için ilk adım! - GündemBM’den kritik mesaj: PKK’nın silah bırakması barış için ilk adım!Tom Barrack'tan "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi açıklama: Özgür Kürdistan olmayacak - Gündem"Özgür Kürdistan olmayacak"CHP, Mavigöl'ü çöplüğe çevirecekti! Proje son anda durduruldu - GündemCHP, Mavigöl'ü çöplüğe çevirecekti!CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha açıldı - GündemÖzgür Özel hakkında bir soruşturma daha açıldıAlevler Suriye'den Türkiye sıçradı! Lazkiye'de günlerdir süren yangın giderek büyüyor - GündemAlevler Suriye'den Türkiye sıçradı!
Sonraki Haber Yükleniyor...