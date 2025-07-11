BM’den kritik mesaj: PKK’nın silah bırakması barış için ilk adım!
Birleşmiş Milletler, PKK'nın 41 yıl sonra silah bırakmasını memnuniyetle karşıladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, sürece her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, bu gelişmenin bölgedeki kalıcı barışı sağlamada ilk adım olduğunu vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü PKK'nın 41 yıl sonra silah bırakmasını değerlendirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında süreci memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Dujarric, "Anlaşmanın hayata geçirilmesinin, en azından ilk adımının atılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.
"SÜRECE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"
Bu gelişmenin bölgedeki kalıcı barışa yönelik daha fazla adım atılmasını teşvik edeceğini umduklarını vurgulayan Dujarric, "İstenmesi halinde bu sürece her türlü desteği vermeye hazırız" ifadesini kullandı.
Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etmişti.