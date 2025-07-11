BM’den kritik mesaj: PKK’nın silah bırakması barış için ilk adım!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2025 22:42 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 22:54 - Güncelleme:

BM, PKK, Barış, Terör, Irak, Haber

Birleşmiş Milletler, PKK'nın 41 yıl sonra silah bırakmasını memnuniyetle karşıladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, sürece her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, bu gelişmenin bölgedeki kalıcı barışı sağlamada ilk adım olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü PKK'nın 41 yıl sonra silah bırakmasını değerlendirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında süreci memnuniyetle karşıladığını belirtti. Dujarric, "Anlaşmanın hayata geçirilmesinin, en azından ilk adımının atılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu. İlgili Haber Diyarbakır annelerinden 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Çocuklarımız da silah bırakacak, geri dönecek! "SÜRECE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ" Bu gelişmenin bölgedeki kalıcı barışa yönelik daha fazla adım atılmasını teşvik edeceğini umduklarını vurgulayan Dujarric, "İstenmesi halinde bu sürece her türlü desteği vermeye hazırız" ifadesini kullandı. Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etmişti. İlgili Haber RTÜK Başkanı’ndan PKK’nın silah bırakma sürecine tam destek!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe