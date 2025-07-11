RTÜK Başkanı’ndan PKK’nın silah bırakma sürecine tam destek!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, terör örgütü PKK’nın silah bırakmasını değerlendirdi. “Terörsüz bir Türkiye ideali milletimizin en haklı beklentisidir” diyen Şahin, sürece katkı sunanlara teşekkür etti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili açıklama yaptı.
"Terörsüz bir Türkiye ideali, milletimizin en haklı beklentisidir" diyen Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ
"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyorum.
Milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve Terörsüz Türkiye adına atılan her adımın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."