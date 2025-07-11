AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten PKK'nın fesih sürecine ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik PKK'nin silah yakmasının ardından açıklamada bulundu. Çelik, "Silahların teslimi bir an evvel tamamlanmalı. TBMM'nin devreye girmesiyle süreç yürüyecek" dedi.

Terörsüz Türkiye yolunda bugün yeni bir aşamaya geçildi. Terör örgütü PKK'lı 30 kişilik bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakarak imha etti. Türkiye 41 yıllık terör belasından kurtulmasına yönelik atılan adıma ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Terörsüz Türkiye devlet politikası haline geldiğini söyleyen Çelik silahların teslimi bir an evvel tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şu şekilde:

ERDOĞAN YARIN SAAT 10'DA AÇIKLAMA YAPACAK

"Cumhurbaşkanımız yarın 10 gibi bir konuşma gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirmesine dair çağrısı; önümüzdeki dönemin politik gelişmelerini o günden bugüne gerçekleşen dış politikadaki gelişmeleri öngören ve bütün bunlara Türkiye'nin bağışıklık sistemine yüksek bir şekilde girmesine temin etmesini çalışan bir yaklaşımdır. Sayın Bahçeli buna tarihi bir çağrıyla destek verdi. Bahçeli'nin çağrısının ardından Terörsüz Türkiye süreci tartışılmaya başlandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELDİ

Cumhurbaşkanımızın Terörsüz Türkiye için talimatlarını vermesinin ardından doğrudan devlet politikası olarak hayata geçmiş oldu. Bu devlet politikası çerçevesinde bugüne kadar pek çok safha geçilmiş oldu.

BUGÜN TARİHİ BİR ADIM ATILDI

Gelinen noktada İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra bugün itibarıyla silah bırakılması ve PKK'nın fesih süreciyle ilgili ilk adım atıldı. Bugün önemli bir eşik aşıldı.

PROVOKASYONLARA KARŞI DEVLET TEYAKKUZ HALİNDE

Bazı odaklar provokasyon yapabilir. Teyakkuz halindeyiz.

PKK'NIN BÜTÜN UZANTILARI SİLAH BIRAKMALI

PKK'nın bütün uzantıları ile silah bırakma süreci tamamlanmalı.

TBMM İLE SÜREÇ DEVAM EDECEK

DEM Parti'nin ziyaret trafiği ve parti ziyaretleri önemlidir. TBMM'de kurulmuş bir komisyonla tüm sürecin takip edilmesi önemli olacaktır. Fesih ve silah bırakma sürecinin tamamlanması ve TBMM'nin devreye girmesiyle sağlıklı bir süreç söz konusu olacaktır.

ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA ZARAR VERECEK BİR ŞEY OLMAYACAK

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi tek vatan tek millet tek bayrak tek devlet ilkesi etrafından bunlar gelişmektedir. Aziz şehitlerimizin anısına zarar verecek bir şey olmayacaktır. Önümüzdeki dönemde milletimiz müsterih olsun. Terörsüz Türkiye iradesi aynı zamanda Terörsüz bölgeye de ilham olacaktır. Önümüzdeki dönemi bu çerçevede takip edeceğiz.

Cumhurbaşkanımızın yarın sabahki konuşmasını dinleyerek kampımızı başlatmış olacağız. Tüm vatandaşlarımızı yarın sabah konuşmayı dinlemeye devam ediyoruz.